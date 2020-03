Le Punisher sort de l’asile d’Arkham de Marvel

le Institut Ravencroft pour les fous criminels recèle certains des secrets les plus sombres que Marvel Comics ait à offrir. Kingpin dirige le spectacle à Ravencroft, qui abrite tout, des monstres aux méchants, et maintenant, des héros – enfin, Frank Castle alias le Punisher.

Ravencroft est devenu la réponse de Marvel à l’asile Arkham de DC Comics. C’est une institution où le pire des pires est conservé. Alors que l’institut actuel est dirigé par Wilson Fisk, Ravencroft a une origine sombre avec des connexions intéressantes et choquantes avec le plus grand univers Marvel. Dans un aperçu du prochain numéro de la série, Frank Castle se révèle être un détenu de l’établissement.

Dans l’aperçu de Ravencroft # 3 par CBR par Frank Tieri, Angel Unzueta, José Luis, Scott Hanna, Rachelle Rosenberg et Joe Sabino de VC, un autre mystère à Ravencroft est résolu. Dans le deuxième numéro de la série, il montre un garde cherchant à se venger d’un prisonnier pour le meurtre de son cousin. Il menace le prisonnier à l’extérieur de la cellule 616 (un joli signe de tête à la continuité principale de Marvel Earth-616), et quand il ouvre la porte “pour le faire payer”, il est immédiatement attrapé à l’intérieur de la cellule. Dans le numéro 3, ce prisonnier se révèle être le Punisher. Dans l’aperçu, le Punisher tient le garde avec une matraque paralysante chargée électriquement au visage.

Il y a plus de questions que de réponses du panel. De toute évidence, le plus important étant de savoir comment Frank Castle s’est retrouvé à Ravencroft? Le lien évident avec le Punisher et le Ravencroft Institute est Kingpin. Avec Kingpin dirigeant le spectacle, peut-être, a-t-il décidé de jeter l’une des plus grosses épines de ses côtés derrière les barreaux? Ce serait un excellent moyen de garder un œil sur son activité tout en s’assurant qu’il est dans un endroit (apparemment) sûr auquel il a accès. D’un autre côté, peut-être que le Punisher mène ses propres enquêtes sur Ravencroft et a pensé que la meilleure façon d’en savoir plus était de pénétrer en lui-même. Il reste à voir comment Frank s’en sortira, mais clairement, il ne se soucie pas de qui il sortira en cours de route. Consultez la sollicitation pour Ravencroft # 3 au dessous de.

Ravencroft # 3 (sur 5)

Écrit par Frank Tieri

Art par Angel Unzueta, José Luis et Scott Hanna

Couleurs par Rachelle Rosenberg

Lettres de Joe Sabino de VC

Cover at par Kyle Hotz

Ravencroft est entièrement doté en personnel, mais qui a pensé que c’était une bonne idée de confier à ces personnes le soin d’aider les détenus? Regardez comme John Jameson tente de garder les bêtes à distance!

Dans les librairies de bandes dessinées et en ligne le 25 mars 2020.

