Le réalisateur a parlé de l’échec au box-office

Aves de Presa a été créée il y a plusieurs mois. Bien que le film Harley Quinn devait briller au box-office, la bande DC n’a pas répondu aux attentes et est devenue un flop. Enfin, la réalisatrice dévoile son avis sur la question.

Peu de films ont eu le temps de briller sur grand écran avant le coronavirus, et l’un d’eux était Oiseaux de proie. Malgré cela, et étant un film qui raconte l’histoire de Harley quinn, le film avec Margot Robbie cela n’a pas été un succès au box-office. Le film DC a fini par augmenter 201,85 millions de dollars dans le monde, soit 84,15 millions de cinémas aux États-Unis.

Bien que la collection de Oiseaux de proie Ce n’était pas ce qui était attendu, le film a dépassé le budget du film de 84,5 millions de dollars. Son directeur, Cathy YanIl a expliqué au Hollywood Reporter ce qu’il pensait que le problème était: «Je sais que le studio avait des attentes très élevées pour le film – nous les avions tous. Il y avait également des attentes indues pour un film dirigé par des femmes, et ce qui m’a le plus déçu, c’est qu’il a peut-être prouvé que nous n’étions pas encore prêts pour cela. »

«C’était un poids supplémentaire que, en tant que réalisatrice féminine et colorée, j’avais déjà mis de toute façon. Alors oui, je pense qu’il y avait différentes manières d’interpréter le succès ou l’échec du film, et tout le monde a le droit de le faire. Mais je pense que tout le monde a sauté très rapidement vers un certain angle », a-t-il conclu.

Un résultat qu’il a aussi aimé

Cependant, dans l’interview, la directrice des Aves de Presa admet également que les réponses positives, en particulier d’un secteur du public, ont dépassé ses attentes: «De nombreuses personnes, en particulier de nombreuses femmes et jeunes, ont estimé que leurs voix, leur type de personnes, elles-mêmes … étaient représentées pour la première fois sur grand écran. Lorsque nous avons commencé à faire le film, certaines décisions, que ce soit le casting ou même l’apparence ou l’habillage des personnages, étaient délibérées, mais je n’ai jamais vraiment réfléchi à l’impact global de ces décisions. C’était très bien. “

Les fans de Harley quinn Vous pouvez le voir à nouveau dans Suicide Squadoù James Gunn Il promet de nous montrer un personnage plus fidèle à la version animée.

Partager

Publication précédente

5 curiosités sur El Hoyo, le phénomène de Netflix

Article suivant

The New Mutants: les fans demandent la première à Disney +

Cynthia Nuñez

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre une grande partie de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.