Le réalisateur d’Aquaman James Wan développe un film Monster pour Universal

James Wan développe un film monstre pour Universel. Cinéaste, scénariste et producteur, Wan s’est fait connaître en tant que co-créateur de la franchise Saw. En plus de diriger le premier épisode et de co-écrire le troisième, Wan a été producteur sur les huit entrées de la série. Poursuivant sa marque sur le genre de l’horreur, Wan a réalisé les deux premiers films Conjuring et Insidious. S’étendant au monde des superproductions qui plairont à tous, Wan a dirigé Furious 7 et Aquaman. Les deux films ont rapporté plus d’un milliard de dollars au box-office mondial. Maintenant, après le succès de The Invisible Man, à la fois d’un point de vue critique et commercial, Wan s’aventure dans le monde des monstres.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Écrit et réalisé par Leigh Whannell, une collaboratrice fréquente de Wan, The Invisible Man met en vedette Elizabeth Moss en tant que femme qui croit être traquée par son ex-petit ami abusif. Loué pour la performance de Moss, ainsi que pour sa modernisation d’un conte classique, The Invisible Man a rapporté jusqu’à présent plus de 57 millions de dollars au box-office contre un budget de 7 millions de dollars. Compte tenu de la réception rose, Universal a cherché à s’éloigner de ses plans pour un univers monstre interconnecté dans des fonctionnalités plus autonomes. Des projets ont déjà été alignés par Paul Feig, Elizabeth Banks et Dexter Fletcher.

Connexes: Dark Universe a un avenir … en n’étant pas un univers

Maintenant, selon THR, Wan monte à bord pour produire un film monstre pour Universal Pictures. L’histoire s’inspirera de l’héritage classique des créatures effrayantes du studio, mais à travers une lentille mise à jour. Plus précisément, l’intrigue tournera autour d’un groupe d’adolescents qui découvrent qu’un voisin construit un monstre dans son sous-sol. Cela ne fait qu’empirer à partir de là, le monstre s’échappant. Wan produira à travers sa bannière Atomic Monster.

Décrit comme un thriller d’horreur et ressemblant à un mélange de Frankenstein et Disturbia, le script sera écrit par Robbie Thompson. Thompson a travaillé sur Supernatural, ayant écrit des articles clés comme le 200e épisode de la série, et il est actuellement écrivain sur la série Netflix Cursed.

On ne sait évidemment pas si UniverselL’initiative autonome de l’Administration ira mieux que les efforts pour cultiver un univers sombre. La clé des fonctionnalités de Wan et d’autres est de mettre à jour authentiquement les monstres familiers avec des récits convaincants. Il se pourrait que The Invisible Man ait frappé un nerf spécifique qui ne peut pas être facilement reproduit, aidé par un interprète principal très talentueux. Compte tenu des antécédents de Wan avec les films d’horreur, il devrait être en mesure de trouver le bon réalisateur pour aider à donner vie à son projet.

Plus: Chaque film de James Wan classé, selon IMDb

Source: THR

Star Wars explique la montée du trou de complot X-Wing de Skywalker

A propos de l’auteur

Abdullah Al-Ghamdi a rejoint . en août 2019, se concentrant sur les actualités cinématographiques et télévisées. En janvier de la même année, il a écrit un article de plus de 3500 mots sur les raisons pour lesquelles Primo Colón est sous-estimé. Il le considère comme son meilleur travail. Lorsqu’il ne défend pas les mérites de son lutteur préféré, il peut être trouvé en train de publier des critiques de différentes longueurs sur Letterboxd. Il est également sur Twitter, @dulealghamdi, bien qu’il ne tweete pas beaucoup.

En savoir plus sur Abdullah Al-Ghamdi