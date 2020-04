Le réalisateur de Birds of Prey se penche sur le box-office décevant du film

Bien que Birds of Prey ne soit pas une bombe, son box-office était moins que prévu et le réalisateur en a parlé dans une nouvelle interview. Cathy Yan s’est entretenue avec THR pour une nouvelle interview dans laquelle elle a été interrogée sur le brut du film, qui a commencé à 33,3 millions de dollars le week-end d’ouverture – bien en dessous des 45 millions de dollars visés.

“Je sais que le studio avait des attentes très élevées pour le film – comme nous l’avons tous fait”, a déclaré Yan. “Il y avait aussi des attentes indues sur un film dirigé par des femmes, et ce qui m’a le plus déçu, c’est cette idée qui prouve peut-être que nous n’étions pas encore prêts pour cela. C’était un fardeau supplémentaire que, en tant que réalisatrice de couleur, j’avais déjà sur moi de toute façon. Donc, oui, je pense qu’il y avait certainement différentes façons d’interpréter le succès ou l’échec du film, et tout le monde a le droit de le faire. Mais je pense vraiment que tout le monde a été assez rapide pour sauter sous un certain angle. »

Le film a terminé son tournage en salles un tout petit peu plus tôt en raison de la pandémie de coronavirus, avec un brut final de 84,2 millions de dollars au pays et de 201,8 millions de dollars dans le monde. Ce nombre est peut-être un peu soutenu par le fait qu’il est sorti tôt en VOD via l’initiative “Movies At Home” qui fait fureur.

Yan a également discuté de la réaction au film, qui a été largement positive, en disant: «Ce qui était définitivement au-delà des attentes était certaines des choses positives, telles que la véritable portée mondiale du film et l’obtention de notes vraiment merveilleuses de personnes du monde entier qui avait l’impression d’avoir été vu pour la première fois dans un film comme celui-ci. Ils avaient l’impression de pouvoir s’identifier aux personnages à l’écran, même s’ils se trouvaient dans un monde exacerbé – un monde avec des épiceries approvisionnées. (Rires.) C’était toujours un monde très ambitieux. Beaucoup de gens – en particulier beaucoup de femmes et de jeunes – avaient vraiment l’impression que leurs voix, leur type de personnes, elles-mêmes… étaient représentées pour la première fois sur grand écran. Lorsque nous avons commencé à faire le film, faire certains de ces choix – que ce soit dans le casting ou même dans la façon dont les personnages ressemblent ou s’habillent – était quelque peu délibéré, mais je ne pensais pas vraiment à l’impact global de ces décisions. Donc, c’était vraiment sympa. “