Le réalisateur de F9 Justin Lin et le membre de la distribution qui revient sur The Big Twist de la bande-annonce (SPOILERS)

Dans une interview avec Entertainment Weekly, F9: le réalisateur de la Fast Saga Justin Lin a parlé du retour de Sung Kang en tant que Han dans le film, après que le personnage a été tué de The Fast and Furious: Tokyo Drift, mais est revenu en plusieurs suites qui ont été fixés avant cela, jusqu’à ce que la chronologie soit finalement rattrapée. La torsion a été révélée dans la bande-annonce qui a été publiée hier. Voici les faits saillants:

Sur la décision de ramener Han: «Évidemment, j’ai un lien très personnel avec le personnage. Pour être honnête, lorsque nous avons commencé, la communauté de Fast n’était pas la communauté qu’elle est aujourd’hui. J’ai l’impression que, ensemble, chaque type de connexion avec le public, nous devions gagner. Avec ces suites, les gens le prennent parfois pour acquis et pensent que cela va se produire; Je pense toujours que nous devons gagner le prochain. Et donc pour pouvoir faire ce voyage avec Han… quand je suis parti, j’ai senti que c’était approprié et j’avais l’impression que nous mettions le personnage au lit, mais c’est à cause de certaines choses qui se sont passées qui n’ont pas tout à fait fait sens pour moi, et donc je me sentais comme si je devais revenir, je voulais vraiment explorer pourquoi. Je pense que c’est vraiment à nous de le ramener et de l’explorer à travers les thèmes auxquels nous sommes tous habitués. “

Sur la façon dont il est de retour: «Dans ce monde, j’ai l’impression que les choses arrivent pour une raison. Je n’entrerai pas dans les détails ou quoi que ce soit, mais je pense que le ramener n’est rien que je prenne à la légère – et cela a pris beaucoup – mais je pense que ce que j’apprécie, c’est que cet univers a vraiment grandi et qu’il nous permet d’évoluer et vraiment nous redéfinir au fur et à mesure. »

Pendant ce temps, Sung Kang lui-même a parlé au Los Angeles Times de son retour à la franchise.

Il a dit: «C’est émouvant – j’ai l’impression de retourner à une réunion de famille. C’est une relation qui fait défaut dans ma vie depuis le dernier «jeûne». Nous savons qui et ce qu’est Han. Et nous sommes plus vieux maintenant. Ce Han est plus âgé. Les choses que nous avons apprises en tant qu’hommes dans notre vie personnelle, j’espère que cela pourra transcender à l’écran. “