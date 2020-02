Le réalisateur de John Wick a prêté main forte aux séquences d’action Oiseaux de proie

Birds of Prey a obtenu un peu d’aide de Chad Stahelski de John Wick pour le tournage des séquences d’action du film. La réalisatrice Cathy Yan s’est entretenue avec ReelBlend pour discuter du film DC qui sort vendredi et a expliqué comment elle avait contacté Stahelski, qui était coordinateur d’action avant de s’associer à David Leitch pour diriger John Wick, après qu’elle se soit rendu compte qu’elle cherchait un style similaire. d’action à la franchise Keanu Reeves.

«Nous travaillions avec [Stahelski’s] 87même dès le départ », a déclaré Yan. «C’était le style que je voulais pour le film. C’était juste bien. C’était ce mélange de pratique mais aussi intensifié, comme là où ça semblait vraiment réel, mais ils s’amusent aussi avec. Et j’aime la façon dont c’est tourné. J’ai aimé que ce ne soit pas trop «mignon», comme tout son travail auparavant. »

Yan a poursuivi: «Pendant la production, je travaillais principalement avec [stunt coordinator] Jonathan Eusebio à ce sujet. Il est juste un délice. Il a chorégraphié des séquences de combat vraiment incroyables. Et puis, en ce qui concerne les reprises, c’était comme: «Ajoutons plus d’action. Penchons-nous là-dessus. Ça marche. Rendons ça encore plus cool et dur à cuire. »Et à ce moment-là, je pense que Chad était juste disponible. Donc, c’était comme: «Cool! Nous avons eu le meilleur des meilleurs. »»

Le film met en vedette Margot Robbie comme Harley Quinn, Mary Elizabeth Winstead comme chasseresse, Jurnee Smollett-Bell comme Black Canary, Ella Jay Basco comme Cassandra Cain / Batgirl, Ewan McGregor comme Black Mask et Rosie Perez comme Renee Montoya. Ali Wong, Robert Catrini, Chris Messina, Steven Williams et Derek Wilson apparaissent également dans le film, qui sort ce week-end.