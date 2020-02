Le réalisateur de Lilo et Stitch (2002) s’inquiète du remake

Disney fera un nouveau film de Lilo et Stitch (2002), mais cette fois ce ne sera pas de l’animation, mais de la vraie action.

Ces dernières années, Disney Il a fait un travail impressionnant pour transformer les classiques de l’animation en films d’action en direct. En utilisant la meilleure technologie, ils ont recréé des histoires comme celles de La Belle et la Bête, Le Roi Lion, Dumbo ou Aladdin. Cette année également, ils sortiront Mulan, donc c’est normal qu’au final c’est au tour de Lilo et Stitch.

Le plus drôle, c’est que les personnages secondaires qui étaient drôles des films d’animation, stylisent le singe de Aladdin ou le perroquet Jafar, maintenant ils ont été transformés en vrais animaux sans être des dessins animés. Dans Mulan il n’apparaîtra même pas sur Dragon Mushumême Le roi Lion Cela ressemble à un documentaire, mais … Et Lilo et Stitch? Vont-ils essayer de rendre l’étranger plus réel?

Le réalisateur Chris Sanders qui était en charge du film original avec Dean DeBloisIl ne sait pas non plus comment cette transition se fera.

«Lorsque nous avons tourné le film en 2002, je pensais vraiment que CGI n’était pas, à l’époque, à la hauteur de la tâche de transformer Stitch en quelque chose qui n’était pas visuellement ennuyeux. Avec les cellules d’animation traditionnelles dessinées à la main, vous pouvez le faire d’une manière particulière sans vous sentir étrange. »

L’étranger cadrait parfaitement avec le monde animé qu’ils avaient créé.

StitchAvec sa fourrure bleue, ses bras supplémentaires et son antenne, il ne semblait pas complètement hors de propos en raison de la conception esthétique du reste du monde créée par le style d’animation. Cependant, ce ne sera pas le cas dans un film d’action en direct de Lilo et Stitch, puisque les personnages humains auront l’air spécifiquement humains. Et cela crée un problème étant donné les éléments de l’intrigue du film qui nécessitent que Stitch ait la capacité de s’intégrer dans une société normale.

Dans le film d’animation, il y a une partie considérable de l’histoire dans laquelle la plupart des personnages sont convaincus que Stitch n’est rien de plus qu’un chien super étrange (qui a été heurté par un camion), mais ce sera un peu difficile à Acceptez si l’adaptation en direct comporte un point qui est simplement une représentation 3D de la créature extraterrestre ridicule que nous reconnaissons tous.

C’est ce qui préoccupe le plus le réalisateur Chris Sanders:

«Même si c’était très étrange, je pense que vous pourriez acheter pour que les gens acceptent que c’était une sorte de chien. Mais en action réelle avec de vraies personnes, ce sera différent. Je ne pense pas que vous puissiez y mettre une interprétation de l’étranger littéral et penser que les gens ne lui fuiraient pas. Je suis donc très curieux de savoir quel angle ils prendront sur lui. »

La solution consiste à créer des Pokémon ou Sonic de style Stich.

