Le réalisateur de Sonic parle de la réaction des gens à la fin du film

Le réalisateur Jeff Fowler commente la sensation du public face à la surprise finale du film Sonic.

Attention SPOILERS. Le film Sonic est l’un des plus réussis basé sur un jeu vidéo, et a également aidé le personnage à faire sa marque sur grand écran. Après avoir suscité beaucoup de controverse sur la première bande-annonce, ils ont décidé de retarder la première et d’améliorer l’apparence du célèbre hérisson bleu. Ce fut un succès total et ce fut le dernier grand film à sortir en 2020, avant que la pandémie mondiale causée par le Coronavirus ne change tout.

Le réalisateur du film, Jeff Fowler, a expliqué dans une récente interview à quel point il aimait voir les réactions du public à l’apparition surprise de Queues lors des projections de films:

«Voir la réaction des gens quand Tails apparaît à la fin… rien n’aurait pu me préparer! Voir les gens répondre et faire crier ces enfants à l’écran et crier leur petit cerveau. Je ne m’en lasse pas. J’ai adoré. Et l’idée que nous avons fait tout ce film, et que nous n’avions pas une seule scène de Sonic et Tails ensemble. C’est incroyable, mais c’est aussi très excitant pour une suite. “

Toutes les personnes impliquées veulent la deuxième partie.

Sonic 2 sortira sûrement dans les salles dans quelques années, car le réalisateur et les acteurs principaux sont prêts à répéter. Surtout pour la grande réception du film auprès d’un public de tous âges.

Le prochain film basé sur les jeux vidéo et qui prétend être un succès similaire est Mario Bros, qui sera animé et réalisé par le même studio de cinéma que Gru mon méchant préféré y Les serviteurs.