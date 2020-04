Le réalisateur de ‘Toy Story 4’ dirige une préquelle animée de ‘Transformers’

En 1986, “Transformers: The Movie” est le premier film (animé) sur les “robots déguisés” d’Hasbro. Comme le rapporte Deadline, près de 35 ans plus tard, Paramount Pictures a lancé un nouveau prequel animé de la franchise qui sera réalisé par Josh Cooley (‘Toy Story 4’).

Le film présentera un scénario d’Andrew Barrer et Gabriel Ferrari («Ant-Man and the Wasp», Cooley supervisant le projet final écrit par les écrivains. Le nouveau film d’animation Transformers explorant la guerre contre Cybertron (planète fictive d’où ils viennent) les transformateurs) entre les Autobots et les Decepticons.

Plus précisément, le film tourne autour des relations entre Optimus Prime et Megatron, les chefs de factions rivales. Dans la série animée, les bandes dessinées et les jeux vidéo précédents ont déjà fait référence au passé commun d’Optimus et de Megatron, bien que l’on ne sache pas si cette fois-ci ce sera une version complètement nouvelle de son origine.

De plus, le médium avance que cette préquelle animée sera complètement indépendante des films d’action de Transformers et du spin-off de Bumblebee. Apparemment, le projet a été accéléré car c’est une tâche qui peut parfaitement se faire tout en respectant la distanciation sociale. En revanche, il n’y a pas de nouvelles concernant les deux films Transformers en action réelle qui sont en développement.

Le film sera produit par Hasbro / eOne aux côtés de Paramount, avec Lorenzo di Bonaventura et Mark Vahradian à bord en tant que producteurs exécutifs.