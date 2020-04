Le réalisateur de Tyler Rake (Extraction) explique sa fin ambiguë

Netflix a sorti Tyler Rake (Extraction) le nouveau film d’action de Chris Hemsworth, produit par les frères Russo et réalisé par Sam Hargrave, dont la fin ne laisse personne indifférent.

Attention SPOILERS. À la fin du film, Râteau Tyler interpreté par Chris Hemsworth Il fait apparemment le dernier sacrifice lorsqu’il reçoit une série de balles (dont une dans le cou) dans sa quête pour porter Ovi. (Rudraksh Jaiswal) au point d’extraction. Quand il tombe dans la rivière, le mercenaire semble mourir, mais une scène à la fin du film Netflix a laissé entendre qu’il avait survécu. Ici vous pouvez lire notre critique.

C’était un grand cliffhanger, et une fin ambiguë qui vous laisse excité au lieu d’être frustré. Dans une récente interview, Sam Hargrave si le protagoniste était vivant. Il a refusé de révéler si c’était Râteau Tyler que nous avons vu au loin, mais a expliqué le processus derrière la fin de l’histoire.

“Il y a eu une discussion aller-retour tout au long du processus de production sur ce que la fin du film voulait être, et nous avons filmé de différentes manières”, a-t-il expliqué.

«À travers le public d’essai et entre nous cinéastes, nous avons décidé que cette fin était la meilleure, car différentes personnes voyaient le film de différentes manières. Ils ont des réactions différentes. Et les audiences du procès étaient divisées entre les deux. Il a en fait essayé d’être respectueux de cela et de le servir. “

“Selon la façon dont vous voyez le film”, a conclu Hargrave, “Je pense que la fin jouera différemment pour différentes personnes, en fonction de vos sentiments pour ces personnages tout au long du film.”

Tout dépendait du succès du film.

Ce dernier plan laisse la porte ouverte à une suite, c’est pourquoi c’est une lettre qu’ils ont utilisée dans le film Râteau Tyler (extraction). Puisqu’ils ne savaient pas quelle réception aurait sa première sur Netflix, ils n’ont donc pas fait de plans pour une deuxième partie, jusqu’à voir les résultats. Bien sûr, ils ont laissé la possibilité que le protagoniste soit toujours en vie. Donc, probablement même ils ne savent pas s’il est vivant ou non, cela sera simplement déterminé par les accords qui accompagnent la plate-forme de streaming.

On parle déjà d’une suite, mais il y a aussi des rapports qui indiquent que le passé du personnage est raconté.