Le réalisateur de Wonder Woman prévoit deux autres films

Patty Jenkins, réalisatrice de Wonder Woman et sa suite, confirme qu’il est prévu de faire quatre films au total sur ces personnages de DC Comics.

À la fin de l’année dernière, une rumeur en ligne a émergé selon laquelle Warner Bros développait un spin-off de Wonder Woman qui se concentrerait sur les Amazones de l’île de Themyscira. Le réalisateur de Wonder Woman, Patty jenkins, a maintenant confirmé les plans d’étude.

Le projet du studio de cinéma est d’étendre l’histoire des Amazones, créant ainsi une grande saga formée par les deux premiers épisodes de ces personnages de DC Comics, un spin-off sur les Amazones et un quatrième film qui mettrait fin à tout. Voici comment le réalisateur de Wonder Woman l’explique:

“Je ne vais pas faire une nouvelle pensée avant la sortie de ce film, parce que je veux prendre une pause et garder mon esprit frais. Mais oui, il y a un arc que j’ai en tête pour le premier film, puis le deuxième film, puis le film Amazones des îles Themyscira, et ensuite le troisième film. »

“Je ne vais pas le diriger, je l’espère”, a-t-il ajouté. «Je vais vraiment essayer de ne pas le faire. Ce ne sera pas facile. Mais Geoff Johns et moi avons inventé l’histoire, et le studio l’aime bien, et nous allons la lancer. Je vais le produire, c’est sûr. “

Un film entier fonctionnerait-il sur l’île de Themyscira?

Comme nous avons pu le voir dans le premier film, cet endroit plein d’Amazones est isolé du monde. Donc, s’ils font un film exclusivement sur cette île, ce serait une histoire totalement féminine. Malheureusement, le réalisateur de Wonder Woman n’a pas développé davantage. Espérons donc que la suite soit aussi réussie (ou plus) que le film de 2017 et qu’ils puissent poursuivre leurs plans pour deux nouveaux films.