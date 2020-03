Le réalisateur de Wonder Woman révèle pourquoi elle n’a pas réalisé Thor 2

Partager

Patty Jenkins, la réalisatrice de Wonder Woman et la suite qui sortira cette année, explique franchement pourquoi elle a décidé de ne pas diriger Thor 2: The Dark World.

Avant tout neuf Wonder woman, le film sur la super-héroïne de DC ComicsPatty Jenkins était sur le point de s’occuper de Thor 2. La livraison de Univers cinématographique Marvel réalisé par Alan Taylor (Game of Thrones, Terminator Genesis).

Le cinéaste s’est séparé de la suite de Dieu du tonnerre Trois mois après la signature, à l’époque, l’excuse habituelle pour les «différences créatives» est venue comme la raison pour laquelle les choses se sont effondrées, et bien que cela soit techniquement vrai, nous apprenons maintenant les tenants et les aboutissants de ce qui s’est passé.

“Je ne pensais pas pouvoir faire un bon film avec le script qu’ils prévoyaient de faire”, a déclaré Patty Jenkins. “Je pense que cela aurait été un gros problème, ce serait ma faute. Il aurait semblé: “Oh mon Dieu, cette femme l’a dirigé et elle a raté toutes ces choses.” Ce fut la seule fois de ma carrière que j’ai vraiment ressenti: faites-le avec un autre réalisateur et ce ne sera pas grave. Et peut-être qu’ils le comprennent et l’aiment plus que moi. »

“Vous ne pouvez pas faire des films auxquels vous ne croyez pas”, a-t-il ajouté. «La seule raison de le faire serait de montrer aux gens que je le peux. Mais je n’aurais rien essayé si je n’avais pas réussi. Je ne pense pas que j’aurais eu une autre chance. Et donc, je suis très reconnaissant. “

Patty Jenkins a probablement pris la bonne décision.

Après tout, Thor 2 est considéré comme un point bas pour la UCM, tandis que Wonder woman est l’un des films avec les meilleures critiques et la meilleure collection de DC Comics.

Cependant, Patty Jenkins n’a aucune mauvaise volonté envers Marvel et loue le studio pour avoir pris un risque avec un cinéaste alors qu’il n’était pas “sur” pour le faire.

