Le réalisateur du documentaire de Jeffrey Epstein réagit à l’arrestation de Ghislaine Maxwell

Directeur de la mini-série documentaire Jeffrey Epstein: Filthy Rich, Lisa Bryant, a fait sa déclaration concernant l’arrestation de Ghislaine Maxwell, ancienne partenaire du financier.

Ghislaine Maxwell a été arrêtée le jeudi 2 juillet pour les délits de traite sexuelle d’enfants et de parjure dans le cadre des abus perpétrés par son ancien partenaire et partenaire, Jeffrey Epstein. Une accusation est portée contre lui jusqu’à six chefs d’accusation où la société britannique a également aidé Epstein à préparer, trafiquer et maltraiter des filles de moins de 14 ans dans des crimes datant de 1994, pour lesquels Maxwell pourrait encourir une peine pouvant aller jusqu’à 35 ans en prison.

Tel que rapporté par Entertainment Weekly, Bryant a révélé aux médias qu’il pensait que l’arrestation était « la bonne décision », car dans la mini-série, la culpabilité totale de Maxwell a été exposée avec différentes déclarations:

Je voudrais la voir jugée. Tout le monde est innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit prouvée. Mais toutes nos recherches et les femmes de la série à laquelle nous avons parlé, toutes leurs histoires se sont additionnées, et toutes ont mentionné l’implication de Ghislaine. Je pense qu’il y a beaucoup de preuves, des preuves accablantes, sinon ils n’auraient pas procédé à cette arrestation aujourd’hui. J’espère que peut-être la prise de conscience que la série a créée dans le monde et l’indignation comme la plupart des commentaires étaient: « Qu’est-il arrivé à ces conspirateurs? Pourquoi ne reçoivent-ils pas Ghislaine? » fait pression sur le FBI pour qu’il agisse rapidement. »

Jeffrey Epstein: Filthy Rich est sorti en mai. Basé sur le livre du même nom qui a été publié en 2016, la série se compose de quatre épisodes dans lesquels il est raconté comment le millionnaire a fait fortune, ainsi que son « schéma pyramidal » d’abus. Le documentaire présente les histoires et les déclarations des victimes d’Epstein et une enquête approfondie sur tous ceux qui étaient impliqués dans le réseau du financier.

Epstein a été arrêté l’été dernier pour avoir abusé de dizaines de filles mineures et a été retrouvé mort dans sa cellule au Metropolitan Correctional Center (MCC) de New York en août 2019.

