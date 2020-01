Le réalisateur du Joker réagit aux 11 nominations pour les Oscars 2020

Sans doute Joker Il est devenu l’un des grands films de l’année dernière et cela se reflète dans les 11 nominations aux Oscars 2020.

Le réalisateur Todd Phillips hallucine avec la reconnaissance qu’il a reçue Joker avec ses 11 nominations pour Oscars 2020 où les meilleures catégories sont incluses. Dans ses réseaux sociaux, il a réagi en disant:

“Joker a commencé comme une idée, une expérience vraiment: pourrions-nous adopter une approche indépendante indépendante pour un film de studio en l’investissant dans un studio de personnage pour refléter le monde qui nous entoure? Explorez ce que nous voyons et ressentons dans la société, du manque d’empathie aux effets de l’absence d’amour. Je suis profondément honoré par la reconnaissance écrasante de l’Académie ce matin et les 11 nominations pour les Oscars 2020, et je tiens à remercier le génie qui est Joaquin Phoenix, et tous mes incroyables collaborateurs. Nous sommes plus qu’honorés que nos collègues de la communauté cinématographique aient accepté le film et son message. »

Toutes les nominations de films.

Meilleur acteur (Joaquin Phoenix), meilleur film, meilleur réalisateur (Todd Phillips), meilleur scénario adapté, meilleure bande originale, meilleure photographie, meilleur maquillage et coiffure, meilleure conception de production, meilleurs costumes, meilleur son et meilleur montage.

Combien gagneront? Laissez-nous votre avis ci-dessous.

Le combat sera entre Joker et 1917, deux films très différents mais qui a été le meilleur de l’année 2019. C’est pourquoi ils sont classés dans les meilleures catégories. Il semble que le Oscar du meilleur acteur c’est assez clair pour Joaquin Phoenix. C’est peut-être Todd Phillips celui qui a le plus de mal, car Sam Mendes Il a fait un excellent travail et semble clairement le gagnant.

Joker En outre, il a également été un super succès au box-office, car il a dépassé les 1066 millions de dollars en collection. Quelque chose qui semble presque impossible pour les films qui gagnent généralement Oscar du meilleur film.

Il a étudié la performance audiovisuelle des spectacles et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.