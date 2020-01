Le réalisateur Jeff Byrd parle de Robin Roberts présente: Volé par ma mère: l’histoire de Kamiyah Mobley – Blackfilm

La première le samedi 18 janvier à 20 h HE / HE sur Lifetime TV est Robin Roberts présente: volé par ma mère: l’histoire de Kamiyah Mobley, le premier film éclairé par Lifetime sous la bannière du film et du documentaire Robin Roberts Presents, de Rock’n Robin et Lincoln Square Productions.

Dirigé par Jeff Byrd et avec Niecy Nash (Les griffes), Rayven Symone Ferrell (The Hate U Give) et Ta’Rhonda Jones (Empire), Kidnapped: The Kamiyah Mobley Story est l’histoire vraie d’une jeune femme qui découvre à l’âge de 18 ans, qu’elle a été enlevée alors qu’elle était bébé et que la famille qu’elle savait être la sienne n’était pas la sienne du tout. Le film sera suivi d’un documentaire d’accompagnement mettant en vedette les personnes réelles représentées dans le film.

Au cours de l’été 1998, Gloria Williams (Nash), ébranlée par une récente fausse couche, a quitté son domicile en Caroline du Sud pour se rendre dans un hôpital de Jacksonville, en Floride, se faisant passer pour une infirmière et a enlevé le nouveau-né Kamiyah Mobley (Ferrell) à sa mère Shanara. Les bras de Mobley (Jones). Au moment où la police a été alertée, Gloria était partie depuis longtemps. Renommant le bébé Alexis, Gloria l’a élevée comme sienne, lui fournissant un amour inconditionnel et une éducation.

Ce n’est que des années plus tard, quand Alexis a postulé pour son premier emploi et n’a pas pu fournir de carte de sécurité sociale ou d’acte de naissance, qu’elle a réalisé que quelque chose n’allait pas. Après avoir affronté Gloria, Alexis a appris la vérité, qu’elle était vraiment Kamiyah Mobley et enlevée lorsqu’elle était bébé. Malgré la découverte de la mère qu’elle savait vraiment être son kidnappeur, Alexis a gardé le secret aussi longtemps qu’elle le pouvait, jusqu’à ce qu’un conseil anonyme conduise rapidement à l’arrestation de Gloria et que leur monde s’écroule.

Kidnapped: The Kamiyah Mobley Story est une production exécutive de Roberts, Linda Berman, Michele Samit, Richard Kletter et Gary Randall. Samit et Kletterr ont écrit le script. Le casting a été réalisé par Tracy «Twinkie» Byrd.

Blackfilm.com s’est entretenu exclusivement avec Jeff Byrd sur la réalisation de ce film. Le film précédent de Byrd a été Jasper Texas, dix-sept à nouveau et Rançon du roi.

Comment vous êtes-vous attaché au projet?

Jeff Byrd: Eh bien, le producteur et ma sœur Twinkie, qui était la directrice de casting, m’ont amené au projet. Elle avait entendu dire qu’ils recherchaient un réalisateur qui serait potentiellement bon pour le projet. Twinkie a jeté mon nom dans le mix.

Alors, était-ce différent de revenir dans leur mode de réalisation de film par opposition au mode TV?

Jeff Byrd: Je veux vraiment remettre mon pied dans la porte.

Étant donné que ce film est basé sur une histoire vraie, avez-vous également dû faire des recherches en plus des écrivains?

Jeff Byrd: Oui. J’ai aussi fait mes recherches. J’avais aussi fait «Jasper, Texas», qui était également basé sur une histoire vraie. J’ai eu mon expérience de faire ce film pour apporter à cela. J’ai pu faire des recherches, regarder des images de Kamiyah et toutes les différentes vidéos de documentaires et de choses qui ont été faites sur l’événement et la famille.

Nous avons beaucoup de points de vue de Niecy Nash. Nous, le public, pouvons voir qu’elle a fait quelque chose de mal, mais le film montre davantage son point de vue par opposition à celui du point de vue de T’Rhonda o et elle est la vraie maman. Qu’est-ce que tu penses?

Jeff Byrd: C’était par choix. Il a été conçu de cette façon. Les scénaristes sont venus du côté de Kamiyah et de Gloria, joué par Niecy Nash. Elle a pris soin de Kaliyah jusqu’à l’âge de 18 ans. C’était l’influence directe ou l’influenceuse de Kamiyah. Cela a été fait exprès. C’était à partir des souvenirs et de l’expérience de Kamiyah. Elle avait connu Gloria toute sa vie.

Robin Roberts est à bord en tant que producteur. Il s’agit du premier de son projet à vie. effort. Voulait-elle que vous preniez une perspective différente sur le tournage de ce film?

Jeff Byrd: Elle était très impliquée. Elle et Linda sont partenaires dans l’entreprise de Robin et avec moi à bord, Robin a dû donner son feu vert, ce qu’elle a fait.

Vous travaillez dans cette entreprise depuis plus de 20 ans, quoi de mieux pour la télévision ou le cinéma?

Jeff Byrd: La télévision et le cinéma ont leur avantage. Pour moi, je les appréciais presque tous les deux également. La télévision a parcouru un long chemin, ce qui est formidable. Il y a beaucoup de grands spectacles en ondes. Beaucoup de merveilleuses émissions de télévision. À la fin de la journée, lorsque vous pensez à un film, il doit être sur grand écran et lorsque vous pensez à un film, c’est quelque chose qui peut être sur grand écran ou sur Netflix ou HBO et d’autres chaînes. La beauté de celui-ci est qu’il peut toujours avoir la même gravité, même s’il n’est pas sur grand écran. Je les ai appréciés maintenant et pouvoir avoir un impact et que le projet soit impactant.

Quel est ton prochain projet?

Jeff Byrd: Je pars bientôt à Vancouver pour réaliser un épisode de The Flash sur The CW. Je fais toujours des épisodes sur Dynasty, qui est aussi sur The CW. Grâce à ce film, il y a quelques scripts de film que je dois lire. C’est un bon moment intéressant pour moi. Je regarde très attentivement les projets qui arrivent à ma table et j’essaie vraiment de décider des projets qui auront un impact.