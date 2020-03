Le réalisateur Sam Firstenberg parle de sa participation aux histoires des tranchées: Aventures dans la réalisation de films hollywoodiens à indice d’octane élevé

L’interview 411: Sam Firstenberg

Pour les nerds du film B comme moi, le réalisateur Sam Firstenberg n’est rien de moins qu’un dieu du cinéma. Il est l’homme qui a réalisé quatre films ninja classiques des années 1980, deux avec Sho Kosugi (Revenge of the Ninja et Ninja III: The Domination) et deux avec Michael Dudikoff et Steve James (American Ninja et American Ninja 2: The Confrontation). Firstenberg a réalisé ces quatre films, ainsi que plusieurs autres (Avenging Force et Breakin ’2: Electric Boogaloo en sont deux) pour le légendaire Cannon Film Group. Dans les années 1990 et dans les années 2000, Firstenberg a fait des films pour diverses tenues “Cannon” à petit budget, poursuivant son excellence en B avec des films comme Cyborg Cop, Cyborg Cop 2 et Operation Delta Force. Firstenberg fait maintenant l’objet d’un livre retraçant toute sa carrière, Stories From the Trenches: Adventures in making High Octane Movies with Cannon Veteran Sam Firstenberg de Marco Siedelmann. Dans cette interview, Firstenberg parle de ma collaboration avec Siedelmann sur le livre, pourquoi il pense que sa carrière cinématographique est louée et réexaminée, ce qu’il fait depuis qu’il a pris sa retraite du cinéma, et plus encore.

Bryan Kristopowitz: Comment avez-vous rencontré Marco Siedelmann pour la première fois? Quand avez-vous su que vous vouliez co-écrire un livre avec lui?

Sam Firstenberg: Un jour, le téléphone de ma maison a sonné et de l’autre côté, Marco était en ligne. Il s’est présenté et m’a fait part de son intention de publier un livre sur la société Cannon Film. Il m’a expliqué que les livres qu’il publie sont des recueils d’entretiens sur un certain sujet et m’a demandé si je serais prêt à participer et à être interviewé pour son prochain projet. J’ai accepté et c’est ainsi que tout a commencé. Je n’ai pas co-écrit physiquement le livre avec Marco mais au fur et à mesure que son projet évoluait, j’ai contribué moi-même quelques histoires que j’ai écrites plus tôt.

BK: Avant de collaborer sur ce livre avec Marco, aviez-vous un intérêt / une intention d’écrire un livre sur votre vie / votre séjour à Hollywood?

SF: Oui. Pendant quelques années avant de rencontrer Marco, j’ai réfléchi à l’idée d’écrire un tel livre qui mettrait en évidence le monde de la création de films de genre indépendants à petit budget dans les années 1980 et 1990 au moment du boom du divertissement vidéo à domicile.

BK: Décrivez votre processus de collaboration avec Marco.

SF: Comme mentionné précédemment, je n’ai rien écrit avec Marco. Il a mené toutes les interviews du livre avec moi et avec les autres par lui-même sans ma participation, sauf pour répondre à ses questions. Ma seule contribution est que j’ai parcouru toutes les interviews pour voir qu’il n’y avait pas d’erreurs grossières qui nécessitaient son attention. Je n’ai pas suggéré de changements éditoriaux ou de changements de contenu. D’un autre côté, toutes les nouvelles et anecdotes du livre ont été écrites par moi seul, la plupart avant même que je rencontre Marco et quelques autres plus tard.

BK: Quelle a été la meilleure partie du travail sur les histoires des tranchées pour vous? Quel a été le plus dur?

SF: La meilleure partie de travailler avec Marco sur ce livre a été de rechercher et de retrouver toutes mes anciennes photos de coulisses et de production, en les arrangeant pour que Marco et le designer Mirjam Pajakowski les insèrent dans le livre. La partie la plus difficile a été d’écrire toutes les légendes pour apparaître sous ces photos, 1460 d’entre elles. Il m’a fallu environ trois mois pour terminer cette tâche.

BK: Selon vous, qu’est-ce qui a conduit au réexamen / célébration de votre travail au cours des dernières années?

SF: C’est une question difficile à répondre. Le fait qu’il y ait un regain d’intérêt pour les films que j’ai réalisés il y a près de 40 ans est un mystère pour moi et un miracle en soi. Une nostalgie du style à l’ancienne des films d’action réalisés sans aucun effet optique ou numérique, où toute l’action à l’écran était réellement préformée physiquement, pourrait être un facteur. En outre, la simplicité de la narration de cette époque, des lignes dramatiques simples et faciles à saisir et à identifier associées à ces films sont probablement des facteurs contributifs.

BK: Pourquoi considérez-vous Avenging Force comme le meilleur film que vous ayez réalisé?

SF: Un bon film est un bon film. Dans un bon film, tous les éléments cinématographiques fusionnent pour créer efficacement une expérience captivante et attrayante pour le spectateur. C’est ça. Le scénario, les acteurs, la livraison des lignes, les éléments visuels, la cinématographie, la chorégraphie d’action, le suspense, l’empathie avec le héros, le sentiment de catharsis à l’apogée, ils travaillent tous ensemble en parfaite harmonie pour transporter le spectateur d’une réalité à la réalité alternative pendant toute la durée du film d’une manière convaincante et satisfaisante.

Je crois que de tous les films d’action que j’ai réalisés, Avenging Force se rapproche le plus de cette définition. J’espère que ma mise en scène et mes efforts pour réaliser une vision cinématographique unique contribuent à cette réussite.

BK: Sur les vingt-trois films que vous avez réalisés, lequel aimeriez-vous revenir en arrière et peut-être retravailler ou refaire?

SF: Je pense que le film Riverbend peut grandement bénéficier si j’avais la chance de travailler avec un bon écrivain. Pour affiner le dialogue et ajouter de l’authenticité à l’endroit et aux personnages et à leurs histoires. La musique de ce film peut certainement être améliorée.

BK: Comment avez-vous commencé à diriger l’émission de télévision Tropical Heat? Diriger la télévision était-il quelque chose que vous avez toujours voulu essayer avant de le faire?

SF: Il se trouve que je dirigeais le film American Samurai en Israël lorsque les producteurs de la série m’ont approché et m’ont demandé de me joindre en tant que réalisateur de Tropical Heat. Tout au long de ma carrière de réalisateur, j’ai été si impliqué dans la réalisation de longs métrages que d’essayer la télévision n’a jamais été une considération pour moi. Mais quand l’occasion a frappé à la porte, j’étais vraiment curieux de l’essayer, et je suis content de l’avoir fait.

BK: Quel a été votre lieu de tournage préféré? Quel a été ton préféré?

SF: En ce qui concerne l’étranger, j’adore l’Afrique et j’ai donc beaucoup aimé y travailler. J’ai réalisé quatre films dans divers endroits en Afrique du Sud. Aux États-Unis, j’ai vraiment aimé travailler à la Nouvelle-Orléans pour diriger Avenging Force. Je n’ai eu aucune mauvaise expérience dans aucun endroit où je travaillais, mais en raison de méthodes de production et de réalisation de films différentes, la réalisation d’un film de style hollywoodien en Inde a été difficile.

BK: Vous avez travaillé avec Sho Kosugi sur deux films. Comment était-il de travailler?

SF: J’ai beaucoup appris de Sho Kosugi. Tout ce que je sais sur le genre Ninja ou Ninjitsu vient de lui. Sur le plan professionnel, je le respectais et ses connaissances et il me respectait ainsi que mon métier. Nous nous faisions confiance et, heureusement, nous avons tous les deux été d’accord sur le type de film que nous voulions faire, un hybride d’arts martiaux et d’action de style hollywoodien «normal».

BK: Comment avez-vous commencé à créer Cyborg Cop et Cyborg Cop II? Avez-vous toujours eu l’intention de réaliser la suite?

SF: Aucun des films que j’ai réalisé, sauf un (One More Chance), n’a été initié ou conçu par moi. J’ai toujours été embauché pour réaliser des films pour des producteurs avec des idées et parfois avec un script terminé. Le concept Cyborg Cop était le cerveau des producteurs Danny Dimbort et Avi Lerner, fondateurs de la société de production Nu Image et plus tard Millennium. Ils m’ont invité à réaliser l’original et après qu’il a été vendu avec succès, ils m’ont rappelé pour diriger la suite.

BK: Pourquoi existe-t-il deux versions d’American Samurai?

SF: Après la chute de Cannon Films, il y a eu une sorte de deuxième canon, appelons-le Cannon II. Certaines des mêmes personnes étaient impliquées, mais pas le légendaire Menahem Golan. Il a vécu pendant une courte période et n’a produit que deux films, tous deux que j’ai réalisés. Le premier était Delta Force 3 et le second était American Samurai avec David Bradley. Mon approche des films d’arts martiaux était qu’ils devaient être pleins de mystère et d’incertitude dans le scénario. Telle était la structure de l’histoire des samouraïs américains avec des flashbacks et le secret clé du héros et du méchant révélé vers la fin du film avant la résolution finale.

Lorsque la coupe du réalisateur, le montage final que j’ai approuvé en tant que réalisateur, ma vision du film, a atteint les bureaux de la société alors que j’étais impliqué dans la réalisation d’épisodes de l’émission de télévision Tropical Heat en Israël, les producteurs n’ont apparemment pas aimé. Ils croyaient que l’histoire devait être linéaire à partir de l’enfance des forces adverses allant de l’avant jusqu’à la confrontation finale entre elles à la fin du climat. Sans m’en avertir et à mon insu, ils ont embauché un autre réalisateur et lui ont demandé de changer la structure du montage, y compris le tournage de matériel supplémentaire pour s’adapter à cette approche différente. Heureusement, ils n’ont pas pu et n’ont pas détruit les séquences de combat, mais le scénario révisé, à mon avis, est enfantin et ne respecte pas l’intelligence du public pour interpréter un conte un peu plus complexe.

BK: Qu’avez-vous fait depuis que vous vous êtes retiré du cinéma au début des années 2000? Avez-vous déjà eu la démangeaison de faire un autre film?

SF: Dans ma vie privée, je suis impliqué dans de nombreux loisirs et activités. L’un d’eux conçoit et fabrique des meubles. J’ai un atelier de menuiserie où je fais le fraisage et la construction. Certains des projets que je fais sont de taille considérable (tables, armoires, terrasses). Un autre de mes passe-temps depuis l’âge de 12 ans est la photographie. J’adore prendre des photos et les modifier dans Photoshop. Je passe des heures à le faire. Ma femme et moi voyageons partout dans le monde autant que possible. Je participe en tant qu’invité d’honneur à des festivals de cinéma qui projettent des films que j’ai réalisés et qui m’emmènent dans des endroits lointains. Et j’organise également deux ou trois fois par an des événements publics en hébreu pour la communauté israélienne de Los Angeles avec un groupe musical, des chanteurs, des diapositives et des histoires que je raconte. Je suis également actif sur les réseaux sociaux dans le domaine de la préservation de l’héritage de ma carrière cinématographique et des films de genre indépendants à petit budget des années 1980 et 1990 en général.

BK: Qu’espérez-vous que les lecteurs et les fans retirent de Stories From The Trenches?

SF: J’espère sincèrement que ce livre sensibilisera les cinéphiles et les cinéphiles à ce segment de l’histoire hollywoodienne appelé «films de genre indépendants à petit budget de l’ère du divertissement vidéo à domicile» et aux nombreux réalisateurs qui ont contribué à ce domaine. Beaucoup de choses sont dites, écrites et discutées sur les grands films, mais en ce qui concerne le divertissement visuel, les films à petit budget que nous avons réalisés méritent, à mon avis, beaucoup de respect. Dernièrement, il y a un regain d’intérêt pour ces films et j’espère que le livre Stories From The Trenches contribuera grandement à la préservation et à la compréhension de ce genre de films et des personnes impliquées dans leur réalisation.

BK: On vous a probablement posé cette question un million de fois, mais que signifie exactement “Electric Boogaloo”?

SF: Je n’en ai aucune idée et je n’ai pas participé au choix de ce titre. Lorsque j’ai été embauché pour diriger Breakin ’2: Electric Boogaloo, le nom était déjà en place. Il y a quelques histoires et explications contradictoires auxquelles j’ai été exposé en détaillant l’origine de ce titre et elles sonnent toutes très bien, mais je ne connais aucune explication logique à l’extraction de cette phrase. En décembre 2014, le blog de sport et pop de prestige Grantland a publié dans sa section «Hollywood Prospectus» un article d’investigation tentant de répondre à cette même question. Le titre de l’article était «Comment Breakin’ 2: Electric Boogaloo est devenu un film puis un mème ». C’est un article de grande envergure qui retrace l’origine des mots dans la culture pop des années 50. Tout ce que nous savons, c’est que de nos jours c’est l’une des phrases emblématiques qui représentent les années 1980 et est synonyme du mot suite comme dans “La Bible 2: Boogaloo électrique”

Un merci tout spécial à Sam Firstenberg d’avoir accepté de participer à cette interview et à david j. moore pour l’installer.

Procurez-vous une copie de Stories From The Trenches: Adventures in making High Octane Hollywood Movies with Cannon Veteran Sam Firstenberg here

Découvrez la page Facebook Histoires des tranchées: Aventures pour faire des films hollywoodiens à indice d’octane élevé avec le vétéran du canon Sam Firstenberg ici

Consultez le site officiel de Sam Firstenberg ici et sa page Facebook ici

Stories From The Trenches: Adventures in making High Octane Hollywood Movies with Cannon Veteran Sam Firstenberg cover image courtesy of Marco Siedelmann. Toutes les autres images sont une gracieuseté de Sam Firstenberg.