Le redémarrage de Crow serait de retour en développement

Selon un nouveau rapport, le redémarrage de The Crow, qui connaît un échec constant et retardé depuis longtemps, lui donne une autre chance. Bloody Disgusting rapporte que le film est à nouveau en développement actif avec Davis Films de Samuel Hadida, Highland Film Group et Electric Shadow toujours impliqués dans le projet.

Le redémarrage de Crow a eu un chemin vers le grand écran qui ne peut être décrit que comme «tortueux». Le projet a été annoncé pour la première fois en 2008 lorsque Stephen Norrington a annoncé qu’il allait écrire et diriger une «réinvention» du film, qui aurait été «réaliste, tranchant et mystérieux, presque du style documentaire». Relativity Media a récupéré les droits du film mais Norrington est parti en 2011. Depuis, le film a été un flux constant de démarrages et d’arrêts avec un casting tournant et équipage. Juan Carlos Fresnadillo (28 semaines plus tard), Francisco Javier Gutiérrez (avant la chute) et Corin Hardy (The Hallow) ont tous été attachés à écrire et à diriger au fil des ans tandis que Bradley Cooper, Mark Wahlberg, Luke Evans, Jack Huston et Parfois, Jason Momoa était prêt à jouer le rôle principal. Le film a connu des problèmes avec la faillite de Relativity et a été relancé par la suite, pour ne rester en suspens qu’après que Momoa et Hardy ont quitté le projet en mai 2018.

Un nouvel auteur et réalisateur sera recherché pour le film, qui cherche à réadapter le roman graphique de James O’Barr qui est devenu un hit culte en 1994 avec feu Brandon Lee.