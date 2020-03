Le redémarrage de Gossip Girl de HBO incite l’actrice du sommeil du médecin à jouer

HBO Max à venir Une fille bavarde Une émission de télévision incarne Emily Alyn Lind, la dernière fois vue dans Doctor Sleep, en tant que personnage nommé Audrey. HBO a annoncé l’été dernier qu’ils travaillaient sur le redémarrage de Gossip Girl et qu’il serait présenté en première sur leur nouveau réseau de streaming. Créée par Stephanie Savage et Josh Schwartz, la série originale a été diffusée sur The CW pendant six saisons de 2007 à 2012, et a été un énorme succès pour la chaîne.

Selon Deadline, Lind a été choisi comme l’un des principaux acteurs de l’émission. Son personnage “est dans une relation à long terme et commence à se demander ce qu’il pourrait y avoir de plus”. Elle est le premier casting annoncé à ce jour, en plus de Kristen Bell, qui a exprimé Gossip Girl dans l’original et revient en tant que narratrice. Savage et Schwartz reviennent également en tant que producteurs exécutifs.

Outre Doctor Sleep (réalisé par Mike Flanagan), Lind a joué des rôles dans Code Black et Revenge, et il a récemment joué dans la série d’anthologie de Facebook Watch Sacred Lies. Actuellement diffusée, elle joue aux côtés de Juliette Lewis et Ryan Kwanten dans le mystère sombre d’une affaire froide d’une petite ville. Étant donné que de nombreuses stars principales de la Gossip Girl originale ont connu une carrière réussie et apparaissent toujours dans des séries télévisées, le redémarrage de HBO Max a le potentiel de lancer la carrière de Lind à un nouveau niveau.

L’original Une fille bavarde avec Blake Lively (A Simple Favor) dans le rôle de Serena van der Woodsen, Leighton Meester (Single Parents) dans le rôle de Blair Waldorf et Penn Badgley (You) dans le rôle de Dan Humphrey. Il n’y a pas encore de mot sur une date de sortie.

