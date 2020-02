Le redémarrage d’El Cuervo (1994) reprend vie

Ces dernières années, on parle beaucoup d’un nouveau film de Le corbeau (The Crow – 1994), mais c’est un projet qui n’a jamais commencé, même s’il semble plus vivant que jamais.

Le redémarrage du film Le corbeau Il revient au développement actif. Il a été précédemment révélé que Sony Pictures J’allais être en charge de la distribution Le corbeau renaît par Davis Films, Highland Film Group et Electric Shadow. Ce remake devait être réalisé par Corin Hardy (The Nun) et la star principale serait Jason Momoa (Aquaman in Justice League). La date de sortie devait être le 11 octobre 2019. Mais cela n’est évidemment jamais arrivé.

Au début de l’été 2018, Corin Hardy et Momoa Ils ont brusquement abandonné le projet, et Sony a retiré le film de sa liste de sorties et a apparemment pris sa retraite en tant que distributeur mondial peu de temps après. Cependant, les nouvelles informations suggèrent que Davis Films, Highland Film Group et Electric Shadow cherchent à nouveau à faire avancer le projet après avoir passé environ un an et demi sans emploi. Le film de Le corbeau Il aura un nouveau réalisateur et acteur principal, bien qu’il n’y ait aucune information d’embauche disponible pour le moment, et aucune nouvelle date de sortie n’a été donnée.

De quoi parlera le film?

Basé sur la bande dessinée du même nom de James O’Barr à partir de 1989, Le corbeau Il est arrivé au cinéma pour la première fois en 1994. Le film a été un succès et est devenu une œuvre de culte mettant en vedette le défunt Brandon Lee comme Eric Draven, un jeune homme qui est ressuscité pour venger le viol et le meurtre de sa petite amie, comme sa propre mort. Le film a été suivi par The Crow: la cité des anges de 1996, Le corbeau: le salut à partir de 2000 et The Crow: Wicked Prayer de 2005. Il y avait aussi la série télévisée The Crow: Stairway to Heaven, qui a connu une saison de 22 épisodes de 1998 à 1999.

Envie de regarder un nouveau film sur El Cuervo? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous.

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.