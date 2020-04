Le remake de «The Others» est en cours

Sentient Entertainment s’est imposé dans la lutte pour les droits de ce qui sera le futur remake américain de ‘Les autres‘, le film à succès écrit et réalisé par Alejandro Amenbar qui est devenu en 2001 l’une des productions espagnoles les plus rentables de l’histoire.

Le producteur susmentionné a conclu l’accord avec The Remake Company, une filiale de FilmSharks, et Video Mercury, le producteur d’Enrique Cerezo. Cerezo a pris le contrôle des droits du film original lorsqu’il a acheté Sogecine en 2010, et a agi en tant que producteur exécutif de ce qui est annoncé comme une “réinvention et modernisation”.

“Je suis honoré de pouvoir travailler sur le remake de mon film d’horreur préféré de tous les temps et d’apporter cette réimagination au grand écran pour de nouveaux publics. C’est presque effrayant et je regrette à quel point les sujets qu’il couvre aujourd’hui sont d’actualité: L’auto-isolement, la paranoïa et la peur, et bien sûr le désir intense de protéger nos enfants et nous-mêmes du mal “, explique Renee Tab, productrice du film avec Christopher Tuffin.

“Nous espérons démêler toutes les couches derrière le personnage principal, Grace, dont la douleur et les démons ont attiré les téléspectateurs dans un voyage vraiment compatissant”, conclut l’onglet susmentionné, nominé aux Emmy Awards pour son travail sur la série télévisée “Feud”. .

Selon Deadline, le projet a déjà suscité un intérêt considérable au sein de l’industrie nord-américaine, tant sur le plan artistique que commercial, et il devrait disposer d’une équipe artistique et technique de premier ordre.