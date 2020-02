Le remake du massacre à la tronçonneuse du Texas a refait une scène supprimée d’une mauvaise suite

2003 Massacre à la tronçonneuse remake a en fait re-tourné une scène d’une suite antérieure que la MPAA avait demandé de couper pour obtenir une note R. Au moment où New Line Cinema et Platinum Dunes ont commencé à refaire The Texas Chainsaw Massacre, cela faisait presque 30 ans que l’original de 1974 du réalisateur Tobe Hooper. A cette époque, trois suites avaient été produites, dont aucune n’avait même réussi à se rapprocher de la réputation de qualité acquise par le premier film.

C’était même avec le retour de Hooper à la tête de The Texas Chainsaw Massacre 2 en 1986, car alors que la suite a ses fans aujourd’hui, elle a le plus déçu à l’époque en arborant un ton et un style complètement différents, et en devenant beaucoup plus stupide au lieu de plus horrible. Leatherface des années 1990: Texas Chainsaw Massacre 3 a fait de son mieux pour rendre la franchise encore plus sérieuse, mais n’a pas entièrement réussi, et a souffert d’une production troublée qui a conduit à une histoire assez confuse. Texas Massacre à la tronçonneuse de 1994: la prochaine génération est un gâchis étrange qui est cité par beaucoup comme l’une des pires suites d’horreur de tous les temps, même avec les futures stars Matthew McConaughey et Renee Zellweger dans la distribution.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexes: les multiples fins du remake du massacre à la tronçonneuse du Texas expliquées

Tout en refaisant The Texas Chainsaw Massacre a attiré les railleries habituelles qui surviennent lorsque tout nouveau remake d’un classique est annoncé, le film avait un avantage, dans le sens où les suites n’avaient pas été à la hauteur. Il était difficile de faire pire que The Next Generation, et heureusement, le remake le surpasse par une pile de pays. Pourtant, pour une scène charnière, le film de 2003 est en fait revenu et s’est inspiré de Leatherface des années 1990.

Le remake du Texas Chainsaw Massacre a vu Leatherface sous le masque

Comme mentionné ci-dessus, Leatherface: Texas Chainsaw Massacre 3 était une production troublée. Cela s’est étendu à la post-production, car la suite s’est battue avec le tableau de classement MPAA. Il est en fait devenu le film final à recevoir la cote X redoutée pour sa première coupe, avant que la MPAA n’invente le NC-17 pour le remplacer. Ainsi, il y avait beaucoup de matériel supprimé en cours de route, et une de ces scènes impliquait de voir le visage hideux et démasqué de Leatherface, pour ce qui aurait été la première fois dans l’histoire de la franchise. Malheureusement, il a été jugé trop dérangeant et a dû être coupé pour obtenir la cote R souhaitée.

Quand est venu le temps de faire Le massacre à la tronçonneuse du TexasLe remake de 2003, la décision a été prise de reprendre efficacement cette scène qui était presque apparue auparavant, et de révéler le visage démasqué choquant de Leatherface. Comme on le voit sur l’image ci-dessus, il a survécu jusqu’à la coupe finale cette fois, montrant le manque de nez troublant de Leatherface. À ce jour, c’est toujours la seule fois où les fans ont pu voir de près ce qui se cache derrière le masque de chair de Leatherface. Alors que ce qui est vu est certainement horrible, on se demande à quel point la version du film précédent devait avoir l’air d’être giflée avec une note X.

Plus: Massacre à la tronçonneuse au Texas: ce qui est arrivé à Sally Hardesty

La vidéo et les photos de Suicide Squad 2 révèlent le nouveau look de Harley Quinn

A propos de l’auteur

Michael Kennedy est un passionné de cinéma et de télévision qui travaille pour . à divers titres depuis 2014. Pendant cette période, Michael a écrit plus de 2000 articles pour le site, travaillant d’abord uniquement comme rédacteur, puis plus tard comme rédacteur principal et rédacteur en chef adjoint. Plus récemment, Michael a aidé à lancer la nouvelle section d’horreur de ., et est maintenant le rédacteur principal en ce qui concerne toutes les choses effrayantes. Originaire de Floride, Michael est passionné par la culture pop et a obtenu un diplôme d’AS en production cinématographique en 2012. Il aime également les films Marvel et DC et souhaite que tous les fans de super-héros puissent s’entendre. Lorsqu’il n’écrit pas, Michael aime aller à des concerts, participer à la lutte professionnelle en direct et débattre de la culture pop. Membre de longue date de la famille ., Michael a hâte de continuer à créer du nouveau contenu pour le site pendant de nombreuses années encore.

En savoir plus sur Michael Kennedy