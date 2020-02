Le retard de la saison 7 de Southern Charm est (enfin) terminé au début du tournage

Charme du Sud Le retard de la saison 7 est (enfin) terminé au début du tournage. Les passionnés peuvent se réjouir de pouvoir revoir leurs favoris préférés des fans sur le mode de vie du sud.

Southern Charm est une émission de télé-réalité qui suit de jeunes mondains à Charleston, en Caroline du Sud. Dennis a eu une relation difficile avec son ex-petit ami, Ravenel et a eu une bataille de garde longue et difficile qui avait continué à tourner pour les deux stars de la réalité. Ravenel avait récemment demandé la garde exclusive de leurs deux enfants au motif que son ex-femme aurait échoué à un test de dépistage de drogues. Dennis a toujours été ouvert sur ses problèmes de drogue passés et a catégoriquement nié les allégations que son ex lui avait lancées.

Charleston en ébullition avec les équipes de tournage alors que les jeunes entrepreneurs d’élite retournent au petit écran. Danni Baird a été la première star à confirmer que les caméras étaient de retour en prenant une photo de sa voiture avec des Go-Pros installés et prêts à filmer. Elle a légendé son histoire Instagram du 20 février en disant: “La 7ème fois est un charme.” Le joueur de 35 ans a ensuite marqué le spectacle. Naomie Olindo et Chelsea Meissner ont également été surpris à traîner ensemble au cours de la même semaine avec Meissner postant une photo des deux filles dans une réunion bondée – consultez le post ci-dessous:

Thomas Ravenel a clairement indiqué qu’il ne reviendrait jamais après avoir été licencié pour ses allégations d’abus sexuels présumés à l’émission, même si Bravo a déclaré qu’ils ne lui avaient pas demandé. Lors de BravoCon qui a eu lieu en novembre, Cameran Eubanks, qui se trouvait être également le narrateur, a déclaré au panel qu’elle espérait que le spectacle serait renouvelé pour une septième saison. La mère d’un enfant a admis que la saison 7 serait très énergique car certains membres du groupe ont fait des progrès importants dans leur vie (alors qu’il semblait que les autres semblaient reculer de deux pas de géant.) Elle a laissé entendre que les fans verraient un changement dans Craig Conover qui, au cours des saisons passées, semblait patauger tout en regardant Olindo pleurer la perte de son père à cause du cancer.

La distribution officielle n’a pas encore été annoncée, mais les fans de la franchise peuvent s’attendre à voir de vieux visages tels que Kathryn Dennis, Shep Rose, Austen Kroll et Madison LeCroy. Même le mari de Cameran dans MIA, Jason, Wimberly, fera plus d’apparitions sur le plateau. Kroll a déclaré à BravoCon qu’il ne pouvait pas sembler rester à l’écart de son ex-petite amie, qui a provoqué la plupart des drames de la saison 6. Les fans ont hâte que l’émission soit diffusée plus tard dans l’année.

