Le retard serait une perte de 30 millions USD

Hier, nous avons signalé que Sans le temps de mourir, le nouveau film de James Bond a des complications dues au coronavirus. C’est parce que l’étude a décidé de retarder le film en raison de cette maladie, mais cela pourrait être une grande perte.

Le retard de la date de sortie de Pas le temps de mourir, le nouveau film de James Bond, a été stipulée pour novembre lorsque la date d’origine était le 2 avril. Sans aucun doute, cette décision peut entraîner un grand nombre de conséquences pour l’étude Metro-Goldwyn-Mayer. La décision suit la logique du moindre mal, puisque le maintien de la date d’origine entraînerait une baisse très importante du nombre de spectateurs dans certains endroits très affectés pour l’épidémie de coronavirus.

Des sources de The Hollywood Reporter ont noté que le producteur calcule une perte entre 30 et 50 millions de dollars pour le retard de sept mois. Ces coûts sont déduits de tous les processus mondiaux de marketing et de distribution. Pour sa part, MGM a déclaré que la plupart des Pas le temps de mourir Il n’a pas encore été soumis, soulageant une partie de la perte totale possible.

L’alternative de garder la date de sortie en avril aurait un coût beaucoup plus élevé cela allait noyer la collection du 25e versement du célèbre espion britannique. Le budget prévisionnel de fin de Daniel Craig comme 007 vit jusqu’à 245 millions de dollars de Spectre en 2015. Cette livraison de James Bond levé 880 millions de dollars dans le monde et ne s’attendrait pas à moins de Pas le temps de mourir dans des conditions normales

Comment est le reste du marché?

L’alarme coronavirus oblige à retarder ou à annuler de nombreux événements de toutes sortes dans le monde, des foires technologiques aux matchs de football. L’impact donné par certaines estimations dans l’industrie cinématographique est de 5 000 millions de dollars. Les annulations et les retards dus à l’épidémie continuent d’avoir un effet domino.

Actuellement, en Chine, ils ont fermé plus de 70 000 cinémas depuis janvier. La livraison précédente de James Bond levé 10% du total dans le pays chinois. En revanche, le reste des marchés asiatiques serait fortement affecté.

