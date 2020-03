Le retour de Star Wars dans Cloud City vaut la peine d’attendre

Avertissement! Spoilers à venir pour Star Wars # 3

Le dernier de Marvel Guerres des étoiles la série de bandes dessinées continue de contenir beaucoup d’excitation et de surprises question après question. Avec une nouvelle série qui a commencé cette année, Star Wars en est maintenant à son troisième numéro avec le nouvel écrivain Charles Soule dans une toute nouvelle ère de la chronologie de Star Wars couvrant les événements qui se déroulent immédiatement après l’épisode V, The Empire Strikes Back et avant le retour. des Jedi. Pendant ce temps, l’Alliance rebelle est en fuite, Han Solo a été capturé par Boba Fett, Luke Skywalker est sous le choc de la révélation que Dark Vador est son père et Lando Calrissian détermine où se situe sa loyauté. Dans Star Wars # 3, les rebelles risquent un retour à Cloud City, tous avec des missions d’importance personnelle.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Dans Empire Strikes Back, Leia, Luke, Lando, Chewie, Threepio et R2 échappent à peine aux griffes de l’Empire on Cloud City avec leur vie. Incapable de sauver Han après avoir été gelé dans de la carbonite et pris par Boba Fett, l’équipage du Millennium Falcon se joint à une cellule rebelle. Une fois sur place, ils apprennent que l’Empire a trouvé un moyen d’intercepter les communications rebelles, ne leur laissant aucun moyen de regrouper l’Alliance après l’attaque de Hoth. Pendant ce temps, Luke constate que sa connexion avec la Force est instable après le choc de sa véritable filiation. C’est à ce moment que Lando propose d’aider Luke à retrouver son sabre laser qu’il a perdu s’il rejoint Lando à son retour à Cloud City.

En relation: La nouvelle bande dessinée de Dark Vador commence après “ Je suis ton père ”

Dans Star Wars # 3, Lando, Luke et Leia retournent tous à Cloud City, bien qu’il soit révélé que tous les trois ont leurs propres agendas, se séparant à l’atterrissage. L’objectif de Lando est assez simple: il veut récupérer sa ville. En utilisant sa connaissance des infrastructures de la ville et de l’accès au réseau de défense de la ville, Lando se met au travail pour essayer de reprendre le contrôle de l’occupation impériale. Cependant, il a rapidement découvert et commence à prendre feu. Il semble que Lando n’ait pas tout à fait pris un engagement sincère envers la rébellion. C’est plus comme s’il traînait jusqu’à ce qu’il puisse retrouver la normalité de sa vie. Il peut être intéressé à sauver Han après l’avoir trahi, mais à ce stade, il semble qu’il ne soit intéressé que si cela se passe bien et que cela est bénéfique / pratique pour lui. Il sera intéressant de voir ce qui transformera Lando Calrissian de scélérat en général rebelle.

Pendant ce temps, après avoir obtenu des indications de Lando pour savoir où il aurait pu atterrir, Luke part à la recherche de son sabre laser. Cependant, cela peut s’avérer être une tâche plus importante que ce qu’il avait négocié. Luke trouve une énorme montagne de débris qu’il devra traverser s’il avait le moindre espoir de trouver l’arme Jedi: une aiguille en métal dans une énorme meule de foin en métal. Même alors, la recherche serait très probablement nulle. Les lecteurs de Star Wars # 2, le numéro précédent, se souviendront de cette mystérieuse figure qui a attrapé la lame et a appelé Luke pour suivre son destin. Il ou elle a probablement encore le sabre et a l’intention de les trouver pour une raison inconnue.

En relation: Théorie de Star Wars: Mara Jade résoudra le trou de tracé du sabre laser de Luke

Leia a également fait sa propre course. Elle est retournée à la chambre de congélation de carbone où Han était gelé et en train de prendre. C’était aussi le site où Leia lui a professé son amour. Alors que Leia a sa responsabilité en tant que général de regrouper l’Alliance avec l’opération Starlight, il semble qu’elle soit tout aussi déterminée à sauver Han. Dans la chambre, Leia étudie les blocs de carbone, apprenant comment activer le processus de décarbonisation, vraisemblablement afin qu’une fois Han récupéré, il puisse être retiré de sa prison de carbonite. Cependant, elle finit par être capturée par les Impériaux et gelée dans un bloc de carbonite elle-même! Avec un peu de chance, j’espère qu’elle pourra être sauvée par Lando et Luke avant que les Impériaux ne l’emmènent.

Le retour des rebelles à Cloud City est très excitant et semble mettre en place des arcs très intrigants pour les rebelles à l’avenir. Cette période intermédiaire entre les épisodes V et VI est tout sauf ennuyeuse, avec beaucoup d’action et un choc entre la lumière et l’obscurité. Les fans devraient certainement être sur le bord de leurs sièges car cette nouvelle Guerres des étoiles la série continue!

Star Wars # 3 est maintenant sur les tablettes des librairies de bandes dessinées!

Plus: Star Wars révèle le sabre laser JAUNE secret de Luke Skywalker

La bande-annonce de GTA 6 devrait bientôt arriver après que les fans auront découvert une nouvelle vidéo

A propos de l’auteur

Kevin Erdmann est l’un des rédacteurs de .. Avec une majeure en études cinématographiques et une mineure en bandes dessinées et dessins animés de l’UofO, Kevin est presque sûr qu’il écrit pour le bon site. Bien que Kevin soit un grand fan de Marvel, il aime aussi Batman parce qu’il est Batman et croit fermement que Han a tiré le premier. Disney partage également une grande partie de son parrainage de fans. Auparavant, Kevin était écrivain pour ComicsVerse.com. Kevin vit en Oregon avec sa merveilleuse épouse et son sinistre chat qui est sans aucun doute en train de comploter sa disparition.

En savoir plus sur Kevin Erdmann