Le retour d’un méchant UCM à Captain America

Dans Captain America n ° 20 de Bob Quinn et Ta-Nehisi Coates, un méchant classique de Liberty Sentinel se joint à la bataille contre Steve Rogers (avis de spoiler)

Cela a été une période difficile pour Captain America ces dernières années. Après avoir passé du temps en tant que vieux Steve Rogers, un cube cosmique appelé Kobik l’a rendu à son jeune moi. Malheureusement, ce n’est pas le vrai Steve Rogers qui est revenu, mais une version diabolique et alternative de lui qui a répondu à Hydra. Après ces événements, le vrai Steve Rogers est revenu et a repris le manteau de Captain America, mais les dégâts causés par sa version maléfique étaient très profonds.

Le peuple américain a cessé de croire en lui et les choses n’ont fait qu’empirer à partir de là lorsqu’il a été accusé du meurtre du général Ross par le groupe de méchants Power Elite. Depuis lors, Power Elite a continué de travailler sur plusieurs fronts pour attaquer le pays et démanteler la vie de Steve. Steve a reçu de l’aide grâce à Filles de la liberté, mais la bataille est loin d’être gagnée. Dans Captain America # 20, les choses empirent avec le retour de l’un des méchants préférés des fans: Brock Rumlow, également connu sous le nom de Crossbones.

Dans Captain America # 19, Steve a non seulement rencontré Peggy Carter, mais a tout appris sur l’histoire secrète des Daughters of Liberty. Avec tout ce qui est sur la table, nous découvrons que la mutante Selene, membre de Power Elite, a volé un morceau de l’âme de Sharon Carter, et ils doivent le récupérer. Séléné s’est également installée dans une petite ville agricole américaine qui est en fait un endroit beaucoup plus sombre pour les affaires, tout comme Power Elite l’a fait plus tôt dans la série avec l’armée Nukes clonée.

Alors que Steve, Sam et Bucky emménagent pour prendre soin de Sélène, deux filles de la liberté, Misty Knight et Peggy Carter, partent en mission distincte pour rencontrer un contact avec des informations cruciales qui pourraient exonérer Steve. Les deux filles se rendent à Madripoor et préparent leur rencontre dans un bar. Mais avant leur contact, Crossbones et leurs voyous les surprennent et les éliminent presque, mais heureusement, Misty et Peggy peuvent s’échapper juste à temps.

Le retour de Rumlow est important car cela fait longtemps qu’il n’a pas affronté Captain America pour la dernière fois. Bien sûr, les deux ne sont pas en tête-à-tête, mais le supervillain a officiellement rejoint le complot élaboré contre Steve Rogers et le plan méticuleux de Power Elite pour paralyser le pays, de sorte que la confrontation entre les deux est assurée dans parfois.

Dans les éditions précédentes de Captain America, la compagne de Crossbones, Sin, la fille de Red Skull, a été révélée faire partie de l’élite du pouvoir lorsqu’elle a attaqué les Daughters of Liberty. Alexa Lukin est à la tête de Power Elite et a ramené son mari décédé, Aleksander Lukin, ainsi que le Red Skull. Avec Sin and Crossbones maintenant à bord, il semble que Captain America organise une réunion avec les plus grands méchants de Steve Rogers pour le vaincre une fois pour toutes.

Heureusement, des renforts sont venus sous la forme d’un contact de Misty et Peggy: Black Widow. Natasha Romanoff n’est même pas la grande surprise ici, ce sont les informations qu’elle partage. D’une manière ou d’une autre, le général Ross est vivant, ce qui signifie que Steve a été accusé d’un crime qui ne s’est jamais produit. Cela a le potentiel pour effacer son nom et finalement restaurer la confiance du public dans le bouclier rouge, blanc et bleu.

