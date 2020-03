Le réveil de la force (2015)

L’inclusion de l’empereur Palpatine dans The Rise of Skywalker (2019) a été une grande surprise, mais ils voulaient l’ajouter de Star Wars: The Force Awakens (2015).

Grâce à un roman, nous savions que Empereur Palpatine dans L’ascension de Skywalker C’était un clone, mais un superviseur des effets visuels a maintenant révélé que c’était à l’origine le plan pour Star Wars: The Force Awakens.

Sans doute, Supreme Leader Snoke est le personnage le plus mystérieux et étrange de la saga de Star wars. Au début, il ressemblait au grand méchant de la nouvelle trilogie, puis il a fini par mourir entre les mains de son apprenti Kylo Ren, puis découvrir qu’il s’agissait simplement d’une marionnette contrôlée par le clone de L’empereur. Trop de tours pour quelqu’un qui n’était rien ni personne.

Maintenant, nous savons plus de détails sur certains plans qui étaient pour la saga.

Le superviseur des effets visuels Roger Guyett a révélé que le réalisateur J.J. Abrams initialement prévu pour ramener un clone de Empereur Palpatine dans Star Wars: The Force Awakens de 2015.

«Ian était une partie si importante des films originaux. J.J. Je voulais le ramener pour révéler que Palpatine n’était pas complètement détruit dans l’épisode VII », révèle-t-il. “Il a créé un clone de lui-même et, avec l’aide des fidèles Sith, il s’est reconstruit dans un état fragmenté et instable.”

“Quand Kylo Ren le rencontre, Palpatine n’est pas complètement formé, et est basé sur des tubes et des mécanismes, se déplaçant dans ce laboratoire Sith avec un mécanisme conçu par Kevin Jenkins”, poursuit Guyett, se référant vraisemblablement à ce qui se serait passé dans le Épisode VII sur ce que nous avons finalement vu dans le film The Rise of Skywalker. “Il a l’esprit des Sith, mais est piégé à l’intérieur d’un corps incomplet.”

Cela démontre la grande confusion qu’ils avaient dans LucasFilm lorsqu’ils ont lancé la nouvelle trilogie. Alors que lui Star Wars: The Force Awakens est allé dans une direction, puis Le dernier Jedi (2017) était dans un bien différent, pour tout nier L’ascension de Skywalker, qui oblige désormais à combler les lacunes avec des romans et des bandes dessinées.

J’espère qu’ils ont appris de leurs erreurs et font maintenant mieux dans les nouvelles séries et films qu’ils préparent.

