Le réveil de la force critique les derniers Jedi

Deux éditeurs qui étaient responsables de la nouvelle trilogie de la saga, affirment que The Last Jedi de Rian Johnson a tenté de défaire le travail de J.J. Abrams dans Star Wars: Le Réveil de la Force.

Les éditeurs Maryann Brandon et Mary Jo Markey a commenté son opinion sur The Last Jedi de Rian Johnson et il semble qu’ils ne l’ont pas aimé du tout par rapport à Star Wars: The Force Awakens.

“C’était une version différente de la saga Star Wars”, a déclaré Brandon. “Au crédit de Rian, il est resté sur ce qu’il voulait faire, et il voulait déconstruire le film et aller dans une direction différente, et je sais que c’est controversé.”

Markey a ajouté: «Il est très étrange que le deuxième film défait si consciemment la narration du premier film. Désolé, c’est ce que j’ai ressenti. Je ne pense même pas que ce soit le cas du troisième film. A pris la fin du deuxième film et a essayé de raconter une histoire, je n’avais pas l’impression que j’essayais consciemment de faire ce que l’épisode VIII a fait à Star Wars: The Force Awakens. »

La nouvelle trilogie est un échec de planification très grave.

The Last Jedi C’est un film qui vous plaira plus ou moins, mais il est clair que si vous le voyez dans toute la trilogie, ça ne marche pas. Les éditeurs ont donc tout à fait raison. Car Star Wars: The Force Awakens allait dans une direction assez claire et très similaire à Épisode IV: Un nouvel espoirtandis que le Épisode VIII il a fait ce qu’il voulait. Le problème n’est pas avec Rian Johnson. Puisqu’ils ont dû rendre les lignes très claires quand ils ont commencé à écrire la nouvelle histoire et ensuite faire les nouveaux films.

Il semble que LucasFilm ait appris de leurs erreurs, car pour jeter les bases de tout ce qu’ils veulent faire à propos de la Haute République, que ce soit des bandes dessinées, des livres ou des histoires pour enfants, toutes les créatives se sont réunies et ont pensé dans quelle direction elles voulaient aller. Par la suite, chacun a une certaine liberté pour écrire ses histoires et ses personnages, mais toujours basé sur la cohérence et les points communs.

David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.