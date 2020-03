Le rôle de Better Call Saul Saison 5 de Hank est beaucoup plus grand que prévu

Le rôle de Hank Schrader dans Tu ferais mieux d’appeler Saul la saison 5 se prépare à être plus importante que prévu. L’un des personnages principaux de Breaking Bad, les fans étaient ravis d’apprendre que Dean Norris reprendrait l’agent DEA dans la série dérivée. À ce stade, Better Call Saul a émergé de l’ombre de son programme parent et se démarque comme l’un des meilleurs drames de la télévision, mais il est toujours amusant de voir les deux émissions se connecter. Au cours de la course de Saul au cours de ses quatre premières saisons, Vince Gilligan et la société ont trouvé que de nombreux liens organiques entre Better Call Saul et Breaking Bad. L’une des caractéristiques les plus fortes de Saul est qu’il est largement évité le service de fan de fruits à faible pendaison.

Dans “The Guy for This” de cette semaine, Hank a finalement fait ses débuts Better Call Saul, apparaissant aux côtés de son partenaire de confiance Steve Gomez. Avant la première de Better Call Saul saison 5, il a été promis que le rôle de Hank serait plus qu’un simple caméo. Et maintenant que les fans l’ont vu dans les retombées, il est clair que Hank sera un élément principal de l’intrigue cette année.

Les téléspectateurs se souviendront peut-être de la semaine dernière “50% de réduction”, Krazy-8 a été arrêté. En raison de ses liens avec le cartel de Salamanque, Hank et Gomez sont envoyés pour l’interroger pour des informations. Ce qu’ils obtiennent sont les emplacements réels des zones mortes de Gus Fring, permettant à la DEA de pénétrer et de saisir l’argent de la drogue de Gus. Tout cela fait partie du plan de Lalo pour saper Gus dans l’entente; il a écrit une déclaration pour que Krazy-8 récite aux autorités, alors Krazy-8 a (sans le savoir) transmis des informations précises à la DEA. Maintenant, Hank et son équipe peuvent mettre un frein à l’opération de Gus.

Jusqu’à présent, Hank n’est confirmé que dans deux épisodes de Better Call Saul (l’autre étant “Namaste” la semaine prochaine), ce qui signifie qu’il n’est pas un joueur régulier de la série. Pourtant, son rôle dans la sous-intrigue de Salamanque le propulse dans l’action principale, le faisant avoir un impact direct sur l’un des principaux scénarios de Better Call Saul. À ce stade, les fans devraient s’attendre à rien de moins de Better Call Saul. Il aurait été amusant de voir Norris jouer à nouveau à Hank malgré tout, mais c’est encore mieux de savoir que son apparence d’invité sert un objectif plus large dans l’histoire globale. Cela fait que le retour de Schrader compte pour quelque chose au lieu de simplement gratter une démangeaison de nostalgie de Breaking Bad. Sans aucun doute, “Namaste” fera suite aux discussions laissées pendantes de “The Guy for This” et illustrera la tentative de Hank de nuire aux opérations du cartel.

L’implication de Hank dans Better Call Saul agit comme un catalyseur pour quelque chose d’encore plus grand. Fait intéressant, Gus choisit de garder les gouttes mortes intactes après avoir été informé que Lalo l’avait installé. Il laisse volontiers la DEA remporter une victoire pour des raisons qui ne sont pas claires. Quiconque connaît le monde de Breaking Bad sait que Gus est très réfléchi et calculateur, trouvant des moyens de rester en avance sur ses concurrents. Il reste à voir comment Gus utilise le buste imminent de la DEA à son avantage, mais il y a de fortes chances qu’il ait un plan qu’il mettra en place pendant le reste de la saison, trouvant un moyen de revenir en tête. Au moment où Breaking Bad reprend, Gus est toujours un personnage clé dans le cartel, donc les téléspectateurs savent que le gambit de Lalo ne paie pas à la fin.

Tu ferais mieux d’appeler Saul la saison 5 est diffusée le lundi sur AMC.

