Le rôle des célestes dans le film a été révélé

Le rôle des Célestes dans Marvel Eternals le film peut avoir été révélé par des symboles étranges qui semblent faire partie du logo du film. Dans l’univers cinématographique Marvel et dans Marvel Comics, les célestes sont des êtres cosmiques immortels imposants dotés de pouvoirs divins.

Les Celestials ont été introduits dans le MCU dans Guardians of the Galaxy, et un en particulier, Ego the Living Planet, a reçu un rôle beaucoup plus important dans Guardians of the Galaxy Vol. 2. Plus de membres de leur race devraient apparaître dans le prochain film Eternals. Réalisé par Chloé Zhao, Eternals est le deuxième film de la phase 4 du MCU. Le film devrait sortir en novembre de cette année. Le tournage du film The Eternals s’est terminé récemment. Jusqu’à ce que Marvel annonce le reste de la distribution – en particulier les méchants du film – ou publie une bande-annonce, les détails sur ce que The Eternals réserve aux fans de Marvel se limitent principalement au synopsis officiel et aux photos.

Ce que l’on sait, c’est que The Eternals raconte l’histoire d’un groupe d’immortels extraterrestres qui ont secrètement partagé la Terre avec l’humanité pendant des milliers d’années. Les photos de tournage ont confirmé que Eternals remontera dans le temps au moins à l’époque de Babylone, donc le film pourrait finir par servir de leçon d’histoire du MCU. Selon le synopsis, le film verra les Eternals affronter leurs ennemis ancestraux, les Deviants, qui seront sur le point de recevoir une refonte majeure. Quant au nouveau logo, il pourrait éclairer certains des acteurs impliqués dans l’histoire. Voici ce que pourraient signifier les symboles dans le logo.

Marvel Theory: les symboles des éternels représentent les célestes

Le nouveau logo Eternals se compose d’une forme en forme d’horloge qui contient 17 symboles non identifiés. Ils pourraient simplement être des personnages dans une toute nouvelle langue originale du MCU, ou chacun pourrait représenter quelqu’un ou quelque chose de présent dans le film. Une possibilité qui a été évoquée par les fans est l’idée que chaque symbole représente un éternel spécifique. Il n’y a que 17 Eternals dans le MCU est possible, mais il convient de noter que les Eternals sont une race entière, et pas seulement un petit groupe, de sorte que les Eternals présentés dans le film sont peu susceptibles d’être les seuls Eternals du MCU. Il y en a beaucoup qui ne peuvent être que des personnages d’arrière-plan, ce qui est assez similaire à la façon dont les bandes dessinées ont utilisé les Eternals dans le passé. Une autre explication est que les symboles représentent les Célestes, les extraterrestres qui ont créé les Éternels et les Déviants en premier lieu.

Les Célestes pourraient facilement être assez limités en nombre. Il est difficile de déterminer exactement combien de célestes existent, mais le MCU pourrait établir que 17 célestes ont existé dans le MCU à un moment ou à un autre. Ce nombre pourrait même inclure le céleste mort des Gardiens de la Galaxie et Ego la planète vivante. Un si petit nombre ne diminuerait en rien leur réputation, étant donné que les Célestes sont les êtres les plus puissants de l’univers.

Pour quels célestes les symboles pourraient être

Les Célestes ne sont pas seulement une race d’êtres géants sans nom qui parcourent le cosmos. Chacun a son identité, son design, son titre et son but uniques. Par exemple, Jemiah l’Analyseur étudie des échantillons de divers organismes, Tefral le géomètre examine la géographie des planètes qu’ils rencontrent, Arishem le juge détermine quels mondes vivent et lesquels périssent, et Exitar l’Exterminateur détruit les civilisations jugées indignes de vivre. Chaque céleste a un motif différent sur son corps, et le style de ces motifs a beaucoup en commun avec les symboles du logo. Certains des symboles du logo peuvent être comparés aux Celestials des bandes dessinées, même s’ils ne correspondent pas parfaitement. Le troisième symbole de droite pourrait appartenir à Arishem le juge, qui était un personnage clé de la série de bandes dessinées originales de Jack Kirby Eternals des années 1970. Le quatrième symbole ressemble à certains dessins de l’emblème sur la poitrine d’Eson le chercheur. Eson le chercheur existe déjà dans le MCU, grâce aux Gardiens de la Galaxie, et est un ancien porteur de la pierre de puissance.

L’idée que chaque céleste a son propre design et son propre motif n’appartient pas strictement aux bandes dessinées, car l’art conceptuel indique que cet aspect des célestes a été transféré au grand écran. L’œuvre des Célestes révélée au SDCC 2019 montre quatre Célestes très différents marchant ensemble. Dans cet esprit, il semble tout à fait possible que les symboles du logo puissent très bien représenter les célestes du MCU.

Qu’est-ce que le logo Eternals signifie pour le film Marvel

Qu’est-ce que cela signifierait si les symboles représentaient les Célestes? Cela confirmerait ce que beaucoup attendent déjà, à savoir que les Célestes seront fortement pris en compte dans l’histoire. La présence des Célestes dans l’art conceptuel le suggérait déjà, mais leur implication pourrait aller beaucoup plus loin que le simple fait d’être les créateurs des Éternels et ceux qui les ont envoyés combattre les Déviants. Les films Marvel ont tendance à créer des rebondissements en ce qui concerne les méchants, et en fonction de leur nature dans les bandes dessinées, il serait parfaitement logique que les Celestials agissent comme des antagonistes.

Bien qu’il y ait des célestes voyous, les célestes dans leur ensemble ne sont pas mauvais, mais en tant que “dieux de l’espace”, il semble naturel qu’ils aient leur propre vision de l’univers, et comme les extraterrestres à propulsion cosmique sont si loin au-dessus de l’humanité à plus d’un titre, il peut être facile pour eux de les mépriser et de considérer toutes les autres races comme des êtres inférieurs. Pour cette raison, les Célestes n’ont aucun problème à jouer au juge, au jury et au bourreau en ce qui concerne le sort des centaines de civilisations qu’ils rencontrent (et créent) au cours de leurs voyages. Le jugement des Célestes est une préoccupation à laquelle les Éternels sont confrontés périodiquement, car il est toujours possible que les Célestes décident de les éliminer s’ils ont jamais eu l’incrimination. Il se pourrait que vaincre les Deviants soit une condition de la survie des Eternals dans le film. Quoi qu’il en soit, il semble probable que les Eternals, tout comme leurs homologues de bandes dessinées, devront satisfaire les Celestials, d’autant plus que les Celestials sont la plus grande menace dans l’ensemble du MCU.

