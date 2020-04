Le roman de Lords of Salem corrige le film de Rob Zombie – Voici comment

Les seigneurs de Salem est l’un des meilleurs films du réalisateur Rob Zombie, mais sa romanisation est encore meilleure et corrige la plupart des défauts du film. Au cours de ses près de 20 ans en tant que cinéaste, Zombie s’est taillé une niche d’histoires d’horreur brutales, violentes et réalistes mettant souvent en vedette des personnages de plouc ou de «poubelle blanche». Cela a certainement très bien fonctionné pour lui, mais seul dans sa filmographie est The Lords of Salem de 2013, une histoire surnaturelle cauchemardesque de sorcellerie et de corruption d’une âme.

Alors que The Lords of Salem était un raté au box-office, ses critiques des critiques étaient plus favorables que d’habitude pour Zombie, et de nombreux fans du réalisateur ont été impressionnés en voyant un côté de son esprit créatif qu’il n’avait pas montré auparavant. On peut imaginer des réalisateurs d’horreur italiens légendaires comme Dario Argento et Lucio Fulci regarder The Lords of Salem et hocher la tête en signe d’approbation devant le conte de terreur surréaliste et onirique que Zombie avait conçu.

Cela dit, The Lords of Salem est un très bon film d’horreur, mais il n’est pas parfait. Étonnamment cependant, Zombie lui-même a écrit une romanisation qui l’améliore en fait de plusieurs façons.

Écrit par Rob Zombie et auteur B.K. Evenson, The Lords of Salem novelization est sorti le 12 mars 2013, environ un mois avant la sortie du film en salles. Zombie a déclaré qu’il avait décidé d’écrire le livre pour deux raisons, la première étant son goût d’enfance pour les romans cinématographiques, et la seconde étant qu’il lui avait permis d’explorer l’histoire plus en détail. Cependant, le roman était en fait basé sur le script original de Zombie pour Les Seigneurs de Salem, qui a fini par être significativement différent de ce qui a finalement été tourné, car un calendrier serré et des restrictions budgétaires avaient empêché Zombie de réaliser sa vision originale.

L’un des plus grands changements est le début de l’histoire de The Lords of Salem, qui dans le film présente au public le personnage principal de Sheri Moon Zombie Heidi à peu près tout de suite. Dans le livre cependant, un long prologue comble les lacunes du film concernant la famille Hawthorne et son conflit mortel avec un groupe de sorcières dirigé par Margaret Morgan, ce qui conduit aux événements du film car Heidi est une descendante de Hawthorne. Les bases de cela sont expliquées dans le film via des flashbacks rapides, mais beaucoup plus de détails sont fournis sur la page. Il y a aussi beaucoup plus du personnage de Sid Haig, qui a été presque entièrement coupé du film fini.

Le livre comprend également des scènes de meurtre supplémentaires, car les femmes de Salem qui sont appelées à participer au rituel de fin lorsqu’elles entendent la chanson malveillante du film sont également obligées de tuer leurs proches, ce qui n’est pas montré dans le film. Parler de la fin, qui n’est pas vraiment compréhensible à n’importe quel niveau normal du film, bien qu’il soit plein d’images et de sons cool et effrayants, est encore plus fou à certains égards dans le livre, et aussi beaucoup plus gorier. Herman (Ken Foree) est également tué en essayant de sauver Heidi dans le livre, alors que dans le film, il disparaît simplement du récit. Global, Les seigneurs de Salem tel que présenté dans la romanisation de Zombie est mieux étoffé, a plus d’action et a beaucoup plus de sens.

