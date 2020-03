Le royaume de Namor pourrait apparaître dans le prochain film Marvel

Les Eternals pourraient être une grande surprise s’ils montrent Atlantis, le royaume de Namor, un personnage qui mérite son propre film Marvel.

Il a été spéculé pendant un certain temps que nous verrons un petit camée comme une présentation de Namor dans certains films Marvel, avant d’avoir un rôle majeur. Et on suppose que Les éternels aurait une référence claire à l’Atlantide, beaucoup plus impressionnant que celui de Avengers: Fin de partie quand ils ont détecté Wakanda étranges tremblements de terre sous-marins. Sans autre explication.

Selon le dernier rapport, le film Marvel Les éternels présentera une scène montrant le royaume de Atlantis de Namor s’enfonçant dans l’océan. Cependant, il semble que ce sera une référence au passé, car le film montrera des personnages immortels qui ont vécu pendant de nombreuses années.

Une autre rumeur suggère qu’il fera ses débuts dans Black Panther 2.

Wakanda pourrait entrer en guerre contre l’Atlantide dirigée par Namis, le confrontant directement à Panthère noire. Un combat spectaculaire qui ravira les fans de films Marvel.

Créé par un écrivain / artiste Bill everettNamor a fait ses débuts officiels en Marvel Comics # 1 à partir de 1939. Depuis lors, le personnage est apparu dans de nombreuses histoires, jeux vidéo, émissions de télévision animées, etc. Cependant, nous ne sommes pas venus le voir dans les films Marvel. Il y avait déjà des plans d’Universal quand ils avaient les droits, mais soi-disant ils les ont perdus ou les ont abandonnés comme cela s’est produit avec Hulk. Cela a donc cessé d’être pertinent. Donc, son arrivée en tant qu’anti-héros pourrait être la chose la plus choquante UCM dans les prochaines années.

Le film de Les éternels Heureusement, il a terminé le tournage, donc les effets spéciaux et la post-production sont en train de se terminer. Ils ont également assuré qu’il arriverait à temps pour sa première en novembre. Bien que peut-être retardé si Black Widow sort à ce moment-là.

Aimeriez-vous voir Atlantis et Namor dans un film Marvel?

