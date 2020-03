«Le rythme de la vengeance» – Jusqu’à ce que votre temps soit venu

«Le rythme de la vengeance» est un film divertissant. Ludique, mais aussi trop fonctionnel et rarement capable de se placer au-dessus de ses éventuels référents. Ou les nôtres en tant que spectateurs, menés, très probablement, par des productions comme celles des franchises Jason Bourne ou du précoronavirus James Bond.

Amusant, mais trop fonctionnel pour qu’on se souvienne de lui-même. Ou pour quelque chose de plus que pour son échec commercial aux États-Unis, tout doit être dit, trop cruel pour un film qui conserve une certaine dignité pour une grande partie de ses séquences. Ce qui est pendant la plupart de ses séquences.

En fait, la possibilité d’être un film plus intéressant qu’il n’en finit par être toujours est latente, encouragée à son tour par la présence dans son casting de Jude Law ou Sterling K. Brown. Une incertitude qui maintient le film dans le spectre susmentionné des «films divertissants».

Cependant, et comme c’est souvent le cas avec le cinéma commercial (produit n’importe où dans le monde), il semble qu’il soit trop “conditionné” par le ferme objectif de ne déranger personne. Mme An, de n’offenser personne. Pour faire face à toutes les questions, il traite avec une profonde trivialité et légèreté.

C’est ce qui finit dans l’indifférence et la non-pertinence, quelque chose qui explose sans remède dans un dernier tronçon au cours duquel il est évident, il est déjà évident qu’il s’agit d’une production commerciale qui n’a rien à dire. Qu’il s’agit d’une réplique, décaféinée et asptique, d’un modèle réduit, vilain, au «bien tuer le mal».

Le monde, qui ne ressemble plus à l’époque de Charles Bronson. Désormais, même les agents secrets autorisés à tuer sont sensibles aux virus.

Par Juan Pairet Iglesias



