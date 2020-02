Le sacrifice ultime de Wally West vient d’être sauvé [SPOILER]

Avertissement: SPOILERS for Flash Forward # 6

Wally West a eu un voyage long et compliqué après sa disparition dans la Speed ​​Force pour faire place au nouveau redémarrage de DC 52. Depuis son retour dans DC’s Rebirth, The Flash a été continuellement détourné. Plus récemment dans le Flash Forward série, il a été contraint de travailler aux côtés de l’être cosmique Tempus Fuginaut pour empêcher le Multivers sombre de dépasser la réalité. Mais Wally obtient-il sa fin heureuse à la fin de Flash Forward # 6? Bon type de.

Flash Forward # 6 de Scott Lobdell, Brett Booth, Norm Rapmund et Evan Shaner reprend directement après la conclusion du numéro # 5, alors que Wally s’assoit avec ses enfants une dernière fois avant de monter dans la chaise Mobius et de prendre un nouveau rôle – pas comme un speedster, mais gagner les pouvoirs d’un nouveau Dieu. Alors que s’asseoir sur la chaise fera disparaître les souvenirs de Wally de sa femme Linda et de ses enfants Jai et Iris, le multivers sera guéri. Wally accepte le sacrifice – après l’accord que Jai et Iris reviendront à sa réalité. Le problème revient alors à Linda, dont les souvenirs commencent soudain à revenir. Elle se demande immédiatement où sont ses enfants, mais regarde à l’extérieur pour voir Jai et Iris sont revenus, sains et saufs. Mais on ne peut pas en dire autant de Wally.

Wally atteint son objectif de sauver ses enfants, mais accomplir cet exploit a signifié de tout sacrifier pour devenir un avec la chaise Mobius. Il voit tous ceux qui étaient assis sur la chaise avant – Batman, Owlman et Metron – ainsi qu’une sorte de connexion avec le Dr Manhattan. Ceux qui étaient auparavant assis sur la chaise Mobius ont observé le temps et l’espace, mais Wally prétend que c’est une toute nouvelle journée. Ce que cela signifie pour son avenir en tant que Flash reste à voir … mais ce n’est certainement que le début d’une histoire encore plus grande.

DC a de grands projets pour Wally post-Flash Forward, car le speedster désormais surpuissant sera la force motrice de Generation Zero, qui réalignera la continuité de DC pendant leur transition vers tout ce qui va suivre pour la société de bandes dessinées. Au début, la fin de jeu de Flash Forward semblait récupérer Wally avec Linda, Jai et Iris. Alors que sa famille est réunie, il doit maintenant assumer le rôle d’un nouvel être cosmique dans la chaise Mobius en tant que nouveau Dr Manhattan. Est-ce que ce nouvel arc se terminera avec le retour de Wally avec sa famille? Esperons-le. Parce que si un personnage doit faire une pause à ce stade et ne pas avoir à gérer les pouvoirs du multivers, c’est Wally West. D’ici là, Generation Zero explorera les prochaines étapes pour Wally.

Flash Forward # 6 est disponible dès maintenant dans votre librairie de bandes dessinées locale.

