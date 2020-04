Le sang de Tom Hanks utilisé pour développer un vaccin contre le coronavirus

Après avoir été l’une des premières stars hollywoodiennes à attraper le coronavirus, Tom Hanks et Rita Wilson ont déjà récupéré. Maintenant, le couple a également offert son sang pour aider à la recherche sur le développement d’un vaccin contre les coronavirus.

Tom Hanks / Instagram

Tom Hanks a récemment été invité au podcast NPR intitulé Wait Wait… Don’t Tell Me! dirigé par Peter Sagal. Lors du podcast, Hanks a déclaré la semaine dernière que lui et sa femme s’étaient portés volontaires pour donner leur sang et leur plasma pour la recherche sur les coronavirus.

“Beaucoup de questions [son] que faisons-nous maintenant? Y a-t-il quelque chose que nous pouvons faire? Et en fait, nous venons de découvrir que nous portons les anticorps. Ils ne nous ont pas seulement contactés, nous leur avons nous-mêmes dit: Qu Voulez-vous notre sang? Pouvons-nous donner du plasma?

L’acteur a également plaisanté sur le fait d’avoir un nom prêt au cas où il trouverait un vaccin contre le virus dans lequel son don de sang a été utilisé.

“Nous allons maintenant donner notre don à des endroits qui ont hâte de travailler sur ce que j’aimerais appeler le” Hank-ccine “.”

Avant cette déclaration, Hanks a donné une mise à jour finale sur ce qu’ils ressentaient après avoir contracté le virus qui a frappé la planète entière ces derniers mois:

«Nous allons bien et« dandy ». Nous avions tous les symptômes de la grippe. Ma femme, Rita, était un peu pire que moi. Elle avait une température très élevée. Et nous avons été isolés pour ne transmettre le virus à personne d’autre.

Début mars, le couple a été testé positif pour COVID-19 et la nouvelle a secoué tous les fans. Ils étaient tous les deux en Australie pour le biopic d’Elvis Presley sur lequel Hanks travaillait. Tous deux ont tenu tous leurs abonnés informés de leur récupération sur les réseaux sociaux. Ils sont ensuite rentrés chez eux à Los Angeles fin mars après leur mise en quarantaine en Australie et se remettant de leurs symptômes.