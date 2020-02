‘Le scandale (Bombshell)’ – Le cul que je vois, le cul que je veux

Jay Roach a été génial «Le scandale (Bombshell)». Je pense que c’est ce qui définit le mieux ce film qui finit par être une tentative, aussi bien intentionné que manipulateur à son tour et intéressé à faire quelque chose de similaire à ce qui était “ Le vice du pouvoir ”, mais en changeant Dick Cheney en Roger Ailes et Gouvernement nord-américain par Fox News. La différence est peut-être qu’Adam McKay est beaucoup plus conscient de la complexité d’un monde qui n’est ni noir ni blanc car nous voulons vendre ceux qui veulent quelque chose à vendre.

Dans «Trumbo: The Hollywood Blacklist», il pourrait faire plus ou moins la même chose que Todd Phillips dans «Joker», pour se tenir debout sur un superbe personnage qui mène l’histoire en tant que berger à son troupeau. C’était assez pour ne pas déranger. Mais celle de «The Scandal (Bombshell)» n’est pas une histoire aussi simple, ni aussi évidente. C’est là que Roach est clairement dépassé, dans un discours aussi bien narratif qu’idéologique qui finit par succomber à la confusion: celui de celui qui n’est pas sûr de ce qu’il veut dire, encore moins comment le dire.

Pire: celui de celui qui, bien qu’il ne sache pas quoi dire ou comment le dire, s’il a la claire intention de ne pas offenser quiconque, déjà mis, entend plaire à tout le monde. Et à la fin, à son tour, le sentiment que tout ce qui peut être dit sur Roger Ailes peut également être dit sur Harvey Weinstein. Une barrière spirituelle, morale et même professionnelle qui semble insurmontable dans ‘El scandal (Bombshell)’, un film qui souffre d’un énorme manque de mordacité, de netteté ou de mauvaise bave. Beaucoup moins de subtilité.

«Le scandale (Bombshell)» fait partie de ces films de «bons progrès» qui, malgré une position idéologique claire, ou précisément, du fait de l’avoir, il n’ose rien de plus que de pointer du doigt. Pour se contenter, oh craignant Dieu, de toutes celles de la morale honteuse en postant pour des estomacs reconnaissants, dans une répétition de slogans facilement retweetables qui réduisent tout au mal forcé et forcé d’un individu. Pour voir la paille dans l’œil étranger. Trouver un coupable avant de poser des questions.

Peu peuvent Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie ou Kate McKinnon avec un script qui les réduit à être les mêmes que les ordres de Roger Ailes, de simples marionnettes avec lesquelles attirer l’attention sur un discours plat, même ennuyeux dans la conviction d’une supériorité intellectuelle qui n’est donnée qu’en ayant un microphone devant. Quelque chose de particulièrement ennuyeux quand, sous son apparence progressive, ce qui est censé être en théorie, le méchant de l’histoire devient, presque, le seul personnage avec quelque chose de similaire à une âme.

Ainsi, le rôle d’un notable John Lithgow finit par être la seule chose avec du volume dans un film irrégulier qui pâlit devant “ La voix la plus forte ”, la minisérie remarquable de Showtime qui affronte avec beaucoup plus de détermination et de courage la figure d’un Ailes interprété avec L’humanité profonde par Russell Crowe. Et est-ce que «Le scandale (Bombshell)» pourrait être, parfaitement, un film produit pour blanchir la conscience occasionnelle et sauver les apparences. Un film qui suppose, avec une étonnante complaisance, que tout est blanc ou noir.

Comme si tout était si simple.

Par Juan Pairet Iglesias



