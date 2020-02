Le scénariste Charles Murray embauché pour incarner Sammy Davis Jr. pour Paramount Pictures – Blackfilm

Deadline rapporte que Paramount Pictures a embauché un scénariste Charles Murray pour écrire le script du biopic du célèbre artiste du studio Sammy Davis Jr. Les crédits de Murray incluent être le scénariste et producteur exécutif du drame FX Fils de l’anarchie et la série Marvel Netflix Luke Cage.

Produit par Lorenzo di Bonaventura, Mike Menchel et icône musicale Lionel Richie, le long métrage sera partiellement basé sur les mémoires de Davis de 1965 Oui je peux: l’histoire de Sammy Davis Jr. Les cinéastes travailleront également aux côtés du domaine de Davis pour le biopic.

À seulement trois ans, Davis Jr. a commencé sa carrière dans le vaudeville, donnant le coup d’envoi de sa célébrité en tant qu’interprète extrêmement polyvalent, célébré en tant que chanteur, musicien, danseur, acteur américain, vaudevillien, comédien, activiste et impressionniste. Ses œuvres les plus remarquables incluent l’enregistrement de succès du Billboard Top 100 comme “The Candy Man”, et dans des films comme Ocean’s 11 en tant que membre du Rat Pack, un groupe d’artistes de Las Vegas qui comprenait d’autres stars acclamées comme Dean Martin et Frank Sinatra.

Murray a déclaré à Deadline que “Si vous me voyez, je suis 6’4” et 290 livres, peut-être 300 si je suis vraiment honnête. Donc, cela pourrait vous surprendre que j’ai grandi en aimant les comédies musicales, et que j’ai gravité autour de Fred Astaire, Gene Kelly, Elvis et James Cagney, et ce petit mec noir que je verrais à la télévision, qui tenait le sien aux côtés de Frank Sinatra. “