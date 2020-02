Le scénariste Zach Baylin embauché pour Pen Creed III – Blackfilm

THR rapporte que Zach Baylin, le scénariste du prochain film de Will Smith Roi Richard, a été tapé sur le stylo Creed III, le troisième opus de la franchise de films de boxe pour MGM.

Le film continuera l’histoire d’Adonis Creed, joué par Michael B. Jordan, mais les détails exacts de l’intrigue ne sont pas encore connus. Un directeur n’a pas encore été confirmé.

Le premier film Creed, écrit et réalisé par Ryan Coogler, a rapporté 173 millions de dollars au box-office mondial après sa sortie en 2015. Creed II (2018) a été réalisé par Steven Caple Jr. à partir d’un scénario de Juel Taylor et Sylvester Stallone et a gagné plus de 214 millions de dollars dans le monde.

On ne sait pas quand Creed 3 entrera en production, car Jordan a un calendrier de tournage à venir très chargé. Il devrait apparaître dans un film de David O. Russell encore sans titre avant de se lancer dans la production du drame Sony réalisé par Denzel Washington A Journal for Jordan.

Le scénario de Baylin, King Richard, est apparu sur la liste noire de 2018 et se concentre sur le père des grands tennis Venus et Serena Williams. Le script a ensuite attaché Smith à incarner Richard Williams et à produire via sa bannière Overbrook, le paquet étant ensuite repris par Warner Bros. après une guerre d’enchères.