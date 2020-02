Le script Predator original (1987) avait un extraterrestre très différent

Partager

Ils ont sorti une bande dessinée basée sur le script Predator original, qui est très différent de ce qui a frappé les théâtres en 1987.

Basé sur le script original de 1984, intitulé Chasseurs, des frères scénaristes James E. et John C. Thomas (The Rescue, Mission to Mars), de l’écrivain Jeremy Barlow (Alien vs. Predator: Thicker Than Blood, Star Wars: Empire), de l’artiste Patrick Blaine (Star Wars: Empire, Witchblade) et l’encreur Andy Owens (Tomb Raider, Ghost) ont recréé dans une bande dessinée comme ce film de Predator.

«Dans Depredator: le scénario original, une équipe de spécialistes militaires est en mission de sauvetage dans les jungles d’Amérique centrale. Les détails de la mission sont classés, mais l’équipe découvre bientôt une traînée de mensonges et de tromperie. Quelque chose les regarde, suit chacun de leurs mouvements. La chasse a commencé! “

Comme nous pouvons le voir, l’idée de l’intrigue est similaire à ce que propose le film, donc le changement le plus important est dans l’étranger qui tourmente les soldats.

Cette bande dessinée appartient à une ligne d’adaptations basées sur les ébauches originales de scripts de films célèbres.

Jusqu’à présent, la ligne a inclus La guerre des étoiles, une mini-série de huit numéros basée sur le projet initial de George Lucas et ce qui devint plus tard Star Wars – Épisode VII: Un nouvel espoiret Alien 3 adapte le script original de William Gibson jamais produit

Avec Predator: le scénario original, Dark Horse Comics publiera le premier nombre de Alien: le scénario original de cinq numéros le 22 avril, basé sur le concept original du scénariste Dan O’Bannon pour Alien, écrit par Cristiano Seixas et avec l’art de Guilherme Balbi et Candice Han.

Il sera donc très intéressant de vérifier les idées originales avec les films qui ont ensuite atteint les salles de cinéma.

