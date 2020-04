Le siège de Mandalore commence dans la dernière bande-annonce de Star Wars: Clone Wars

le Star Wars: La guerre des clones La bande-annonce des derniers épisodes est arrivée et montre un aperçu plus détaillé du prochain siège de Mandalore. La guerre des clones a été diffusée à l’origine sur Cartoon Network avant d’être récupérée par Netflix, puis de trouver enfin sa résidence permanente sur Disney +. La série suit les aventures de personnages préquels comme Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi et Captain Rex alors qu’ils se battent dans la guerre des clones titulaire entre l’épisode II et l’épisode III.

La dernière saison, composée de 12 épisodes, a jusqu’à présent contenu deux arcs de quatre épisodes qui ont repris des fils d’histoire des saisons précédentes et poussé les personnages à devenir les versions d’eux-mêmes vus dans des documents comme Revenge of the Sith et Star Wars Rebels. Le premier arc a suivi le capitaine Rex alors qu’il faisait équipe avec The Bad Batch et a sauvé Arctrooper Echo, qui était auparavant considéré comme mort et le second a présenté ce qu’Ashoka Tano a fait jusqu’à sa sortie de l’Ordre Jedi.

La nouvelle bande-annonce de la saison 7 de Star Wars: The Clone Wars met en place un certain nombre de points culminants et de battements de personnages passionnants qui devraient représenter le genre d’action et de narration que les fans attendaient avec impatience depuis l’annonce de cette dernière saison. Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

Les deux plus gros points à retenir de la bande-annonce sont les retrouvailles réconfortantes d’Ahsoka avec les clones qui répondent enfin à la question de savoir ce que sont les casques orange de l’affiche officielle, et sa confrontation avec Dark Maul qui répondra enfin à ce que Dark Sidious a prévu pour lui après leur confrontation. de retour dans la saison 5. Cette bataille sera probablement l’objectif principal des derniers épisodes, car c’est la dernière fois que l’un des personnages sera vu dans la chronologie de Star Wars avant que leur surprise ne revienne dans Rebels.

La dernière saison de The Clone Wars n’a pas été exactement ce à quoi de nombreux fans s’attendaient. Avec autant de matériel découpé dans le plan original de la saison 7 de Clone Wars et le nombre limité d’épisodes, il semble peu probable que la série transporte les téléspectateurs à travers l’Ordre 66 comme cela était précédemment théorisé. Au lieu de cela, les huit premiers épisodes ont mis l’accent sur les arcs de personnages d’Anakin et Ahsoka, poussant Anakin dans des décisions violentes et des raccourcis qui rendent son tour du côté obscur dans le point culminant de la trilogie de la préquelle plus crédible tout en poussant Ahsoka à devenir son soi héroïque cela a été considéré comme un personnage clé de la rébellion au début. L’arc final de The Clone Wars continuera probablement à mettre l’accent sur ces arcs tout en mettant en place plus de dominos à abattre et à faire en sorte que le coup de poing de Revenge of the Sith frappe beaucoup plus fort.

