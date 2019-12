Le silence est le bienvenu – Critique

Le silence est le bienvenu, il interpose les qualités des road movie et les existentialistes matures tout en enlevant des questions de profondeur sociologique tant dans le domaine criminel que familial.



Titre original: Le silence est le bienvenu Année: 2017 Réalisateur: Gabriela García Rivas (Opéra brut) Acteurs: Roberto Fiesco, Tenoch Huerta, Enrique Medina Date de sortie:20 décembre 2019 (MX)

Le silence est le bienvenu C'est une autre victime des injustices de l'industrie cinématographique nationale. Deux ans après être apparu en compétition au Festival international du film de Guadalajara, il nous laisse entrevoir une réalité immuable sur les questions de sécurité nationale et les difficultés pour notre cinéma pour atteindre l'objectif final: sa première sur le panneau d'affichage pour démarrer une dialogue avec le public

Le premier opéra de Gabriela García Rivas Son étincelle de combustion a une note informative. Une fois que la réalisatrice a déclaré avoir lu les nouvelles d'un couple qui avait eu une rencontre malheureuse avec l'armée, elle a donc voulu explorer la question de l'attaque contre la liberté de transit, un héritage de plus de la guerre contre narco. Son inquiétude, cependant, ne s'estompe pas dans l'ostracisme, dans l'isolement d'un seul esprit créatif.

Dans le même 2017 dans lequel Le silence est le bienvenu vu la lumière, un documentaire fondamental de l'histoire moderne du pays a fait son chemin: La liberté du diable, d'Everardo González, couronné plus tard d'Ariel. Dans ce document de dialogue avec des entretiens avec des victimes et des auteurs de crimes organisés, l'un des témoins des violences a évoqué des actions violant les droits de l'homme survenues aux postes de contrôle.

Là réside la consanguinité entre les titres. Celui réalisé par García Retes le fait cependant du point de vue de la fiction, ce qui lui permet d'entrer – littéralement et métaphoriquement – dans d'autres thèmes, dans de nouveaux domaines. Le silence est le bienvenu interpose les qualités de films de route et les la maturité existentialistes tout en enlevant des questions de profondeur sociologique dans les domaines criminel et familial.

À l'intérieur d'une voiture de voyage, nous trouvons Amanda (Daniela Newton), une adolescente dont l'intérieur émane de l'angoisse et de la rébellion de son âge, alimentée par la relation conflictuelle de ses parents, interprétée par Jorge Luis Moreno et Eileen Yañez, ainsi que l'envie qui revient à sa sœur cadette (Andrea Newton). Les mésaventures du couple, du mariage, sont le moteur de la tension en premier lieu.

Plus tard, ce seront les différents événements auxquels les personnages seront confrontés sur le chemin de Veracruz, ces épisodes d'incertitude enflamment la pression dans un cadre minimaliste, de séquences plates, voyages et des plans fixes à respiration longue, dont la dynamique est généralement répétitive et ajoute peu à la parole. Cependant, d’elles, les images immaculées enregistrées par la caméra de Claudia Becerril Bulos: des cartes postales autoroutières qui embellissent le ruban malgré son évolution constante.

Le silence est le bienvenu Réfléchit à l'érosion familiale et aux petites querelles qui sont un affront à la vie quotidienne; met en garde contre les dangers de l'insécurité au Mexique, l'abus de pouvoir et suggère le problème dérivé du réseau socio-économique. Bien que l'utilisation du son direct soit instable, ce qui est intéressant, c'est que la réalisatrice construit son argument à partir de l'assemblage et des éléments de la postproduction: introduction de la musique organique, discussions intelligibles, langage corporel des acteurs et silence, beaucoup de silence. Parfois, il est le protagoniste de la conversation narratologique et, par conséquent, en tant qu'invité spécial, il est toujours le bienvenu.

