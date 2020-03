Le spectacle du Seigneur des Anneaux d’Amazon plonge l’acteur britannique Maxim Baldry

Amazon Le Seigneur des Anneaux montre officiellement Maxim Baldry dans un rôle de premier plan. Rédigé par Tolkien, Le Seigneur des anneaux est l’un des romans les plus vendus de tous les temps et a engendré une multitude d’adaptations de films épiques dirigées par Peter Jackson. Il y a deux ans, Amazon a secoué le monde fantastique en commandant une série télévisée Lord of the Rings avec un engagement multi-saisons. Malgré la production en cours, des détails majeurs ont été cachés sur la prochaine série fantastique.

Se déroulant bien avant les événements du Seigneur des anneaux: la communauté de l’anneau, la série se déroule dans le J.R.R. Chronologie de Tolkien connue sous le nom de Second Age. D’une durée de 3 441 ans, marquant la conception de l’Anneau Unique et se terminant par la défaite de l’armée de Sauron, Le Second Âge du Seigneur des Anneaux offre de nombreux arcs d’histoire et de nouveaux visages pour la saga. L’année dernière, Amazon a annoncé son intention de produire 20 épisodes pour la première saison et a déjà renouvelé Lord of the Rings pour une deuxième saison. La série a déjà rempli la liste des acteurs avec Markella Kavenagh dans le rôle de Tyra, Joseph Mawle (Game of Thrones) dans le rôle du méchant principal Oren et Morfydd Clark dans le rôle de Galadriel. Maintenant, le projet a révélé qui s’attaquera à l’un des rôles principaux.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexes: La série The Lord Of The Ring d’Amazon NE DEVRAIT PAS se connecter aux films de Jackson

Comme l’a rapporté Deadline, l’acteur britannique Baldry rejoint le Seigneur des Anneaux dans un rôle principal non divulgué. L’automne dernier, Baldry était en pourparlers pour rejoindre le casting estimé, mais il ne figurait pas sur la liste des acteurs originaux du Seigneur des Anneaux. Surtout connu pour son rôle de Viktor Goraya dans Ans et Années, Baldry fourre une liste impressionnante de crédits à son nom. Il s’agit notamment de Rome, Doctor Who et Last Christmas.

Après avoir surenchéri sur Netflix pour les droits, Le Seigneur des Anneaux d’Amazon pourrait être la série télévisée la plus chère de tous les temps. Issu du duo d’écriture de Patrick McKay et J.D.Payne, la série Le Seigneur des Anneaux est entre les mains créatives du consultant Bryan Cogman (Game of Thrones), de l’écrivain Gennifer Hutchinson (Breaking Bad) et de J.A. Bayona (Jurassic World: Fallen Kingdom), qui a été sélectionné pour diriger plusieurs épisodes. Le tournage de la série très attendue est officiellement en cours en Nouvelle-Zélande.

Baldry est le complément parfait au casting et au genre fantastique de la série Lord of the Rings. L’acteur talentueux a traduit la réflexion, la sagesse et l’intelligence à l’écran et s’intégrera sans effort dans le monde de Tolkien. Compte tenu de l’âge de l’acteur, Baldry pourrait jouer pleinement le rôle de Baldor, un jeune Aragorn ou un tout nouveau rôle. Baldry et les autres joueurs confirmés qui complèteront le casting feront un travail impeccable pour amener Amazon Le Seigneur des Anneaux série à la vie.

Suivant: Le Seigneur des anneaux d’Amazon pourrait sortir au moment idéal

Source: date limite

Disney + ne tient pas ses promesses

A propos de l’auteur

Bethany est rédactrice de nouvelles pour ScreenRant et fait partie de l’équipe depuis 2019. Parallèlement à ScreenRant, elle a publié dans le magazine ALO et écrit, produit et filme actuellement les docuseries qu’elle a créées sur YouTube appelées Oddity Odysseys. Bethany est devenu fasciné par l’industrie du divertissement après avoir regardé Autant en emporte le vent à l’âge de cinq ans et plonge dans l’histoire d’Hollywood autant que possible. Quand elle n’écrit pas et n’explore pas les ruines urbaines, Bethany bingte The Golden Girls et The X-Files pour la millionième fois.

En savoir plus sur Bethany Guerrero