Le spin-off cherche le principal Targaryen

Maison du dragon c’est le nouveau spin-off qui Game of Thrones, la série à succès de HBO. Récemment, il a été révélé que le processus de casting et de recherche Targaryen



Après avoir appris que le premier spin-off de Game of Thrones Il a été jeté, il est devenu connu d’un nouveau projet intitulé Maison du dragon, qui racontera les origines de la dynastie Targaryen au sein de Westeros. Le spectacle devrait atteindre HBO au cours de l’année 2022, mais il y a des nouvelles de la série.

Knight Edge Media rapporte que le processus de casting recherche déjà les acteurs chargés de donner vie aux principaux Targaryen dans House of the Dragon. L’histoire se déroulera 300 ans avant que la série originale et le scénariste Ryan Condal et le réalisateur Miguel Sapochnik soient le showrunner de la série. Il est à noter que ce dernier est responsable d’épisodes tels que La Bataille des Bâtards. Voici le reportage publié par les directeurs de casting de la série:

«Aegon Targaryen, 20 ans, homme de race blanche. Il a épousé ses deux sœurs VISENYA et RHAENYS. Retraité, calme, pieux. Dur avec ceux qui le défient. Montez le dragon Balerion. Principal »…« Visenya Targaryen 20 ans, femme de race blanche. Soeur aînée et épouse du roi AEGON TARGARYEN. Une femme voluptueuse, sévère, sérieuse et implacable. Montez sur le dragon Vhagar. Principal »…« Rhaenys Targaryen 20 ans, femme de race blanche. La sœur cadette du roi AEGON TARGARYEN. Sympathique, élégant, ludique, curieux, impulsif et dévoué aux envolées, avec un aspect de personnalité coquine. Montez sur le dragon Meraxes. Principal. “

Vieilles connaissances

Grâce aux informations publiées sur Maison du dragon, nous avons pu découvrir et confirmer que les dragons continueront d’être fondamentaux dans ce nouveau produit de la franchise.

De plus, l’histoire enquêtera beaucoup plus sur l’inceste traditionnel perpétué par la famille Targaryen et, compte tenu des personnages principaux, la série est susceptible de raconter l’invasion Targaryen à Poniente et son ascension au pouvoir.

Article précédentStar Wars: la série Diego Luna a une date de sortie provisoire

Next articleLoki: Tom Hiddleston a commencé à préparer le tournage de la série

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.