Le spot télévisé Birds Of Prey révèle le costume de chasseresse précis de la bande dessinée

Un nouveau spot TV pour Oiseaux de proie (et l’émancipation fantastique d’un Harley Quinn) révèle un costume comique précis pour Huntress. Birds of Prey sera le prochain film à sortir dans DC Extended Universe, en se concentrant sur Harley Quinn et le méchant Black Mask. Le film sera la deuxième fois que Margot Robbie jouera Quinn, mais elle aura l’aide de quelques justiciers plus célèbres.

Outre Harley Quinn et Black Mask (Ewan McGregor), Huntress est probablement le personnage de bande dessinée le plus connu qui sera présenté dans Birds of Prey. Le personnage est apparu pour la première fois en 1947 dans Sensation Comics # 68. Plusieurs personnes ont repris le manteau de Huntress, y compris les personnages de bandes dessinées Paula Brooks, Helena Bertinelli et même Helena Wayne dans un univers alternatif. Mary Elizabeth Winstead a été choisie comme Chasseresse en septembre 2018, avant que les fans n’obtiennent leur premier aperçu du costume du personnage dans la bande-annonce de Birds of Prey. Maintenant, la version comique précise du costume a été révélée.

Dans un nouveau spot télévisé pour Birds of Prey de Warner Bros. (via The José Critic), le costume comique précis de Huntress peut être brièvement vu autour de la marque des 14 secondes. Les fans ont déjà vu une partie de son costume violet et noir, mais ce nouveau spot télévisé montre également sa nouvelle veste et son masque emblématique. Le spot TV peut être vu ci-dessous:

The Huntress est apparue dans plusieurs films d’animation et émissions de télévision au fil des ans, mais sa première apparition en direct a eu lieu en 2002. Ashley Scott a joué la Huntress, la version Helena Kyle, dans une série télévisée ratée qui a été annulée après la première saison. L’actrice a repris son rôle l’année dernière dans Arrowverse’s Crisis on Infinite Earths: Part 3. Jessica De Gouw a également joué la version Helena Bertinelli de Huntress on Arrow pour les deux premières saisons. Alors que le personnage est apparu plusieurs fois sur le petit écran, Winstead sera la première actrice à jouer à Huntress dans un long métrage en direct.

Alors que les fans étaient assez excités pour qu’une actrice du calibre de Winstead joue à Huntress, beaucoup seront encore plus ravis d’obtenir une version précise de la bande dessinée du costume de Huntress pour Birds of Prey. Avec Huntress obtenant un nouveau costume, il est possible que Warner Bros garde le secret des costumes officiels d’autres personnages jusqu’à la sortie du film. Dans cet esprit, les fans verront probablement plus de matériel marketing pour Oiseaux de proie avant que le film arrive en salles dans quelques semaines.

