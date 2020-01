Le spot télévisé du Super Bowl des chasseurs trouve un nazi dans un barbecue américain

Une bande-annonce pour la prochaine série d’Amazon, Chasseurs, a été libéré et trouve un gril nazi dans un barbecue américain. Hunters est une série dramatique qui suit un groupe diversifié de chasseurs nazis en 1977 à New York. Les chasseurs découvrent que des centaines de nazis échappés vivent secrètement aux États-Unis en essayant de créer Le Quatrième Reich. Les chasseurs sont partis à leur recherche dans cette sanglante saison de 10 épisodes. Hunters sera produit par Jordan Peele (Us, Get Out) et les stars Al Pacino et Logan Lerman.

En plus de Pacino et Lerman, le casting comprend également Jerrika Hinton, Kate Mulvany, Josh Radnor, Tiffany Boone et Louis Ozawa. Hunters rejoindra la solide gamme de séries télévisées originales sur Amazon. Il rejoindra les rangs des émissions populaires comme The Boys, The Marvellous Mrs Maisel et Jack Ryan. Amazon a également une liste de nouveaux spectacles à venir, dont Jack Reacher et la nouvelle série Lord of the Rings. Hunters n’est pas le seul original d’Amazon avec des nazis comme antagonistes: l’homme au haut château aussi.

Le Big Game Spot de 60 secondes pour les chasseurs a été publié par Amazon plus tôt dans la journée. Le teaser s’ouvre sur un barbecue en banlieue. Une voix off raconte: “les charbons sont chauds, les boissons sont froides. C’est un autre barbecue américain”. La scène sereine est écourtée lorsqu’une femme commence à crier frénétiquement en désignant un homme qui fait des grillades, accusant l’homme d’être un nazi. La musique devient plus effrayante à mesure que le ton change. Il passe ensuite à Meyer Offerman (Al Pacino) en train de parler à Jonah Heidelbaum (Logan Lerman). “Ils sont parmi nous. Ils communiquent. Et ils ont des plans pour attaquer”, explique Offerman.

Le reste du teaser montre l’équipe de chasseurs traquant les nazis. Il y a des scènes d’interrogatoires entrecoupées de violence. L’homme du barbecue qui a été accusé d’être un nazi semble signer un document dans ce qui ressemble à la Maison Blanche, ce qui est conforme à la description de l’émission fournie par Amazon, qui déclare que les nazis ont “envahi les plus hauts échelons de aux États-Unis. “

Le Big Game Spot dit aux téléspectateurs tout ce qu’ils doivent savoir sur l’émission pour être excité, sans révéler trop d’éléments de l’intrigue. Sans aucun doute, il y aura des éléments de complot et d’espionnage alors que les chasseurs trouveront leur chemin à travers le réseau de secrets enchevêtrés et découvriront comment les nazis ont pu s’infiltrer aux États-Unis. ne lui évoque une sensation tarantino-américaine, prenant des libertés avec les événements qui se sont produits. Puisqu’il est produit par le brillant Peele, les attentes sont sûrement assez élevées. Chasseurs sera disponible sur Prime Video dans plus de 200 pays et territoires le 21 février 2020. “Bienvenue à la chasse.”

