Le squelette en métal de Wolverine fait de lui un millionnaire (techniquement)

En ce qui concerne les héros les plus riches de l’univers Marvel, les premières personnes qui viennent à l’esprit sont Iron Man, Black Panther et Moon Knight. Mais, il y a un personnage avec une richesse secrète dont ils pourraient ne jamais profiter – Carcajou.

Wolverine est l’un des héros les plus puissants des X-Men, grâce à ses griffes rétractables, un facteur de guérison et un éventail d’autres pouvoirs utiles. Les pouvoirs mutants de Wolverine ont été améliorés (sans son consentement) lorsque Weapon X l’a capturé et expérimenté sur lui, ce qui a conduit ses os à devenir de l’adamantium pur. Les expériences ont rendu Wolverine encore plus fort, mais l’un des résultats imprévus d’être imprégné de métal était le fait que cela lui a rendu sa valeur … littéralement.

En relation: Wolverine a combattu le héros le plus inapte de DC … et a gagné

Dans Uncanny X-Men # 126 de Chris Claremont, John Byrne, Terry Austin, Tom Orzechowski et Glynis Wein, une fourchette de prix exacte est mise sur la valeur des os métalliques de Wolverine. Dans le numéro, les X-Men se rendent sur l’île de Muir pour retrouver certains de leurs coéquipiers après que le mystérieux Mutant X a fait des ravages au Mutant Research Center de Moira McTaggert. Wolverine suit le parfum de Mutant X mais finit par tomber sur un flic. Il s’avère que le flic est Mutant X déguisé, mais alors qu’il essaie de contrôler psychiquement Wolverine, le métal mutant l’empêche de le faire. Wolverine ironise que “ce n’est pas seulement du métal, ma chérie. J’ai un squelette fait d’environ trois millions de dollars en adamantium.”

Il est pratiquement impossible pour Wolverine de tirer profit de ses os d’adamantium sans se mutiler sérieusement en ayant quelqu’un comme Magneto le déchirant en lambeaux. Pourtant, le fait que Wolverine connaisse le montant en dollars de ses os en adamantium est assez drôle. Il est secrètement millionnaire – mais n’a aucun moyen réel de tirer profit.

Considérant que Uncanny X-Men # 126 a été écrit en 1979, les os de Wolverine valent beaucoup plus aujourd’hui. Corrigé de l’inflation, 3 millions de dollars s’élèveraient aujourd’hui à plus de 10 millions de dollars. Si Wolverine cherche désespérément de l’argent, il peut lui couper une partie de la griffe et probablement obtenir une somme d’argent décente. Bien que considérant les vastes ressources des X-Men, il devrait être dans une situation financière très difficile. Mais, l’option est toujours là – même si Carcajou vendre ses propres os au comptant serait absolument horrible pour Logan et ses lecteurs. Il doit y avoir d’autres moyens de gagner de l’argent – surtout maintenant qu’il est à Krakoa.

Suivant: Comment X-Men Comics a réussi à reconnecter la force Dark Phoenix