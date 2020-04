Le studio d’animation Laika gardera son personnel sur la liste de paie au milieu de la crise COVID-19

Le studio d’animation Laika a révélé qu’il garderait tout son personnel sur la liste de paie malgré la terrible pandémie de COVID-19

“Quand ce sera fini, et ce sera fini, le monde aura plus que jamais besoin de conteurs”, a écrit Travis Knight, président et chef de la direction de Laika.

Laika, le studio d’animation indépendant derrière des films nominés aux Oscars comme The Coraline Worlds de 2009, Kubo and the Two Magic Strings of 2016 et Mr. Link. The Lost Origin of 2019 indique que son étude de la région de Portland, Oregon restera fermée jusqu’au 1er mai au moins, tandis que “tous les employés sont payés en totalité avec tous les avantages en place” pendant cette période. .

“Lorsque tout cela sera terminé et que ce sera fini, le monde aura plus que jamais besoin de conteurs”, a déclaré jeudi le président-directeur général de Laika, Travis Knight. «Le monde aura besoin d’espoir, d’inspiration, d’empathie et de joie énergique. Le monde aura besoin de beauté réparatrice, de poésie et d’œuvres d’art. Le monde aura besoin de vous. “

Knight a ajouté: «La narration est l’une des principales fonctions de l’esprit et de l’esprit humains. Les bonnes histoires nous ouvrent à de nouvelles possibilités, à de nouvelles façons de penser, à reconnaître l’humanité partagée à laquelle nous participons tous. Cela a toujours été le travail de Laika, sa raison d’être. Et cela continuera de l’être. Et nous le ferons comme nous l’avons toujours fait. Ensemble ».

Le studio est connu pour son approche hybride en stop-motion et CG pour l’animation, il n’a aucun projet prévu pour 2020.

