Le surhomme n’est pas né, il est créé et il est détruit

Les super-héros sont interrogés et le monde se demande s’ils viennent aider ou conquérir dans The Judgment Clock 8.

La série «Watchmen se suite suit un chemin différent et va au-delà de la prémisse initiale, empruntant un chemin très différent, celui du monde des surhommes qui peuvent changer le monde. Un monde qu’Ozymandias ne connaît pas, mais plein de monde, et il sait les convaincre, les manipuler, il sait changer le monde d’un geste. C’est ce que propose The Clock of Doomsday 8.

L’histoire ne peut pas changer, le docteur Manhattan le sait, le souffre, mais son univers est différent, il n’a pas de surhommes. Mais celui-ci en a, des êtres avec des pouvoirs au-delà de la compréhension, qui peuvent tout changer. Mais ce sont les hommes normaux qui gouvernent et changent l’histoire, et maintenant ils commencent à douter de ces sauveurs et de leurs intentions.

Geoff Johns se concentre sur une prémisse qui est restée à l’arrière-plan pendant le grand plan d’Adrian Veidt, et qui occupe maintenant le devant de la scène: les super-héros sont-ils une création d’une nation pour dominer le monde?

Superman il ne sait pas, mais les preuves sont contre lui, la majorité des êtres dotés de pouvoirs sont américains, du moins ceux qui enfilent un costume et cherchent à sauver le monde. Tandis que Kandaq devient un refuge pour les métahumains persécutés et pour Firestorm, le héros à deux avec un génie incontrôlable. Et c’est cette rage qui le conduit à faire quelque chose d’impensable, et à vouloir le réparer.

Enfin, «l’horloge du jugement» commence à s’éloigner de l’ombre des «veilleurs» et à suivre son propre chemin, beaucoup plus typique de la Univers DC, plus héroïque, mais cela doit soudainement coexister avec des éléments extérieurs qui ne voient pas le monde de la même manière. Ozymandias veut sauver deux mondes, et il ne croit pas que les moyens comptent, seulement les résultats, et il a de nouveau un plan.

L’écrivain avait déjà commencé à laisser des indices sur beaucoup de choses à venir, et il commence à collectionner le semé, le JSA, l’histoire perdue, le travail dans l’ombre de Manhattan, tout commence à avoir du sens, pour Lois Lane, et que , signifie un article, une nouvelle, et surtout pour le journaliste, la vérité.

Nous sommes à un nouveau tournant pour la série, déplaçant le centre de l’histoire de l’univers sombre et sans espoir des “watchers” vers le lumineux des “héros”.

Ce nouveau point de vue est le changement de bobine de film et une nouvelle façon de regarder l’histoire. Johns sait quoi faire dans The Judgment Clock, et il sait mieux, en écrivant sur ses personnages et en les confrontant à l’impossible, pour démontrer pourquoi ils sont des héros. Mais maintenant, la scène a changé et la peur de ces mêmes surhommes fait que tout est perçu comme une menace, un mauvais geste, cela peut être désastreux.

Gary Frank fait son truc, sois génial. Bien que la structure de la page puisse être encore incurvée, elle se trouve maintenant dans son monde préféré, celui des super-héros, et cela se traduit par plus de facilité, plus de lumière et plus de puissance. Le dessinateur pénètre dans un monde plus connu, et cela se voit, gagnant en joie, bien qu’il n’abandonne pas les ombres qui attendent dans le monde qu’il doit présenter, parce que Franks est la main qui lève ce que l’esprit de John conçoit, et il le fait très bien .

Si les épisodes précédents de The Judgment Clock nous ont laissé un peu froid, la qualité était là, mais il semblait que l’intérêt déclinait, qu’il n’y avait plus que de la fumée, un tour d’illusions sur une histoire que nous aimons, ‘Watchmen’ . Mais nous avions tort, dans un certain nombre, les auteurs indiquent clairement qu’il s’agissait d’une histoire de DC, et il était temps de commencer à le prouver.

Partager

Publication précédente

Karen Gillan explique à quoi ressemble la vie de Nébuleuse sans Thanos

JOTA (J.C.Royo)

Depuis que j’ai de la mémoire, j’ai lu des bandes dessinées. Ma mère m’a acheté le premier avant d’apprendre à bien lire, quelqu’un a dit à la pauvre femme qu’elle aidait les enfants à se rapprocher de la lecture. Il est toujours à la recherche de la personne qui lui a dit de le remercier convenablement, avec un club. Passionnée par le monde de la vignette, je dévore chaque bande dessinée qui me passe. L’Américain est mon préféré mais les Japonais et les Européens remplissent également mes étagères. Si vous ajoutez des livres, des séries télévisées et des films, je suis ce qu’ils appellent geek aujourd’hui, et fier d’être. Journaliste avec des études audiovisuelles et un goût pour la communication à tous les niveaux, quand j’ai le droit d’écrire. Je n’épouse personne et que ce soit ennuyeux, passionnant, intense ou un gaspillage de papier, une bande dessinée doit être lue et discutée pour qu’elle soit vraiment vivante.