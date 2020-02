Le synopsis de la série Superman et Lois révèle une mort (SPOILER)

Partager

Le Arrowverso se développera avec la série de Superman et Lois et nous connaissons déjà de nouveaux détails de l’intrigue de l’épisode pilote.

Plus de détails sur le script de l’épisode pilote de la prochaine série télévisée de Superman et Lois qui atteindra Le CW, et jette un peu de lumière sur une nouvelle version d’un visage familier et la mort d’un personnage important pour la vie de l’homme d’acier.

Les premiers détails de la série suggèrent que Clark Kent aura été licencié de La planète quotidienne. Les choses ne font qu’empirer pour le héros lorsque sa mère l’appelle de Smallville. Depuis son retour à la maison, elle est décédée de causes non précisées.

Jonathan Kent il est déjà mort quand Superman et Lois commencent, mais il semble que la mort de Martha Il pourrait être lié à un plus grand mystère et au méchant inconnu qui, selon les rapports, fait ses débuts dans cet épisode. La série commencera donc avec un grand malheur et affectera sûrement beaucoup l’homme d’acier.

Il est également dit que la série Arrowverso mettra en vedette le retour du méchant Supergirl Morgan Edge. Cette fois, il est le propriétaire du journal La planète quotidienne, et serait, semble-t-il, responsable de la perte de son emploi de Clark et se soucie également très peu du journalisme et des événements réels. Ce qui signifie qu’il va beaucoup se heurter à Lois Lane.

Il n’est pas clair s’il s’agit de la version d’Edge interprétée par Adrian Pasdar, mais il a peut-être été réinventé après Crisis in Infinite Lands.

Le tournage commencera en mars.

Nous ne verrons probablement pas la bande-annonce de Superman et Lois jusqu’au Comic-Con de San Diego, mais les photos apparaîtront sûrement en ligne. En outre Superman aura une nouvelle tenue pour cette série, ce qui fera référence aux histoires de DC Comics.

Superman et Lois Il sortira à l’automne 2020 et élargira le Arrowverse de The CW.

David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.