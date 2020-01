Le synopsis de Los Eternos révèle sa relation avec Avengers: Endgame

Après les événements de Avengers: Endgame, une ancienne guerre refait surface selon le synopsis de L’Éternel.

Studios Disney / Marvel a présenté un nouveau synopsis de L’Éternel à ses investisseurs et grâce à cela nous avons une meilleure idée de ce à quoi s’attendre de l’intrigue et des personnages. Comme on pouvait le voir dans les bandes dessinées, ces anciens héros extraterrestres feraient face aux anciens ennemis appelés les déviants, mais selon cela, ce sera une «tragédie inattendue» qui conduira à une reprise du conflit après les événements de Avengers: Fin de partie.

Synopsis du nouveau film Marvel:

«Marvel Studios présente The Eternal, une nouvelle équipe de super-héros passionnante dans l’univers cinématographique Marvel. Ce sont d’anciens extraterrestres qui vivent sur Terre en secret depuis des milliers d’années. Après les événements de Avengers: Fin de partie, une tragédie inattendue les a obligés à sortir de l’ombre pour se rassembler contre le plus vieil ennemi de l’humanité, The Deviants. »

Description officielle des personnages principaux:

Le casting exceptionnel comprend Richard Madden comme le tout-puissant Ikaris, Gemma chan comme Sersi, amoureux de l’humanité, Kumail Nanjiani comme Kingo, Lauren Ridloff comme Makkari, Brian Tyree Henry comme l’inventeur intelligent Phastos, Salma Hayak en tant que chef sage et spirituel Ajak, Lia McHugh comme Sprite qui est éternellement jeune et vieux, Don Lee comme le puissant Gilgamesh, Barry Keoghan comme le Druig le plus éloigné et Angelina Jolie Comme la féroce guerrière Thena. En outre Kit Harrington Il a été choisi comme Dane Whitman. Bien qu’il ne soit pas encore confirmé si nous le verrons comme le Chevalier noir

Dirigée par Chloé Zhao, qui a réalisé le célèbre film de Sundance, The Rider, et produit par Kevin Feige. Los Eternos ouvre en salles le 6 novembre 2020.

Dans Studios Marvel ils veulent que le film ait le même impact que Guardians of the Galaxy, ils utiliseront donc des personnages de bandes dessinées peu connus avec un casting plein d’acteurs hollywoodiens. Tu veux la voir? Laissez-nous vos commentaires.

Article précédentL’immortel Hulk testera les pouvoirs du géant vert

Il a étudié la performance audiovisuelle des spectacles et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.