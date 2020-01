Le synopsis de Supergirl promet le retour d’un héros de DC Comics

Jeremy Jordan jouera à nouveau son rôle de Winn Schott pour une apparition spéciale dans la nouvelle saison de Supergirl

La CW a révélé le synopsis officiel de l’épisode numéro 11 de la saison 5 de Supergirl, intitulé «Retour du futur – Première partie». Le synopsis signale le retour de Winn, qui avait auparavant quitté les Super-Amis pour voyager vers le futur et rejoindre la Légion de super-héros Mon-El. L’épisode voit Supergirl essayer de vaincre quelqu’un qui imite le méchant Toyman, le père de Winn.

Selon le synopsis complet de «Retour du futur – Première partie»



JEREMY JORDAN RETOURNE; DAVID HAREWOOD DIRECTS – Lorsque Supergirl (Melissa Benoist) essaie de contrecarrer un imitateur de Toyman, Winn Schott (star invitée Jeremy Jordan) revient du futur. David Harewood a réalisé l’épisode écrit par Dana Horgan et Katie Rose Rogers (# 511). Date d’émission originale 26/01/2020.

Jordan est apparu pour la première fois au casting de Supergirl en 2015 avant la sortie initiale de la série sur CBS. Comme d’habitude dans la série, il a joué Winn, la meilleure amie de Kara Danvers / Supergirl Melissa Benoist, avant de quitter la série après la saison 3. L’absence de Winn dans le programme est attribuée à son nouveau rôle de membre de la Légion futuriste. Bien que rien n’ait été officiellement confirmé, il semble très probable que le statut d’étoile invitée de la Jordanie passe à «Retour du futur – Première partie».

Supergirl met en vedette Melissa Benoist dans le rôle de Kara Danvers, David Harewood dans le rôle de Martian Manhunter, Mehcad Brooks dans le rôle de Jimmy Olsen et Chyler Leigh dans le rôle d’Alex Danvers.

